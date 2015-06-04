期货日报：上海螺纹钢期价将缓慢筑底

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
以下内容节选自6月4日的《期货日报》：
在经历一波回落调整行情之后，最近，螺纹钢期货显露出企稳迹象，1510合约价格在2350元/吨一线波动。虽然市场上依然不乏看空钢价的声音，但是笔者认为，螺纹钢市场正缓慢筑底，之后有望迎来迟到的春天。
根据中钢协公布的最新数据，预估5月下旬全国粗钢产量为2420万吨，日均产量为220万吨，环比下降0.43%；整个5月的粗钢日均产量为220.16万吨，同比下降5.46%。根据中国钢材网的市场调研，螺纹钢当前的周开工率为81%，环比下降1.3个百分点。一季度我国粗钢产量为2亿吨，同比下降1.68%，说明钢厂的减产动作非常明显。同时，钢铁投资增速也在进一步下滑，一季度新开工项目同比减少76个，有利于过剩产能的消化。(完)
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路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。