期货日报：上海螺纹钢期价将缓慢筑底

在经历一波回落调整行情之后，最近，螺纹钢期货显露出企稳迹象，1510合约价格在2350元/吨一线波动。虽然市场上依然不乏看空钢价的声音，但是笔者认为，螺纹钢市场正缓慢筑底，之后有望迎来迟到的春天。

根据中钢协公布的最新数据，预估5月下旬全国粗钢产量为2420万吨，日均产量为220万吨，环比下降0.43%；整个5月的粗钢日均产量为220.16万吨，同比下降5.46%。根据中国钢材网的市场调研，螺纹钢当前的周开工率为81%，环比下降1.3个百分点。一季度我国粗钢产量为2亿吨，同比下降1.68%，说明钢厂的减产动作非常明显。同时，钢铁投资增速也在进一步下滑，一季度新开工项目同比减少76个，有利于过剩产能的消化。(完)