宝城期货：郑州动力煤期货基本面缺乏明显变化，将延续区间振荡

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
以下内容节选自6月4日的《期货日报》：
进入6月，大型煤企如期上调了部分煤种价格，但涨价幅度较小，而且5500大卡动力煤现货价格不变。短期来看，动力煤市场基本面缺乏显着变化，煤价上下两难，期货主力1509合约或将延续区间振荡行情。 经过5月中下旬的积极拉运之后，目前沿海地区主要发电集团的煤炭库存量升至1231.3万吨，但依然处于近年来同期偏低水平。今年下游煤炭库存如此之低，除了受电厂日耗低迷的影响之外，还与煤企2—5月连续降价促销有关。现在煤企暂停降价大战，并将煤价稳定在一个偏低的水平，有望促使电企结束观望，适量增加采购以迎接夏季用煤小高峰。预计6月下游电企煤炭库存将继续攀升，沿海煤炭运输市场仍将保持一定的活跃度。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。