宝城期货：郑州动力煤期货基本面缺乏明显变化，将延续区间振荡

进入6月，大型煤企如期上调了部分煤种价格，但涨价幅度较小，而且5500大卡动力煤现货价格不变。短期来看，动力煤市场基本面缺乏显着变化，煤价上下两难，期货主力1509合约或将延续区间振荡行情。 经过5月中下旬的积极拉运之后，目前沿海地区主要发电集团的煤炭库存量升至1231.3万吨，但依然处于近年来同期偏低水平。今年下游煤炭库存如此之低，除了受电厂日耗低迷的影响之外，还与煤企2—5月连续降价促销有关。现在煤企暂停降价大战，并将煤价稳定在一个偏低的水平，有望促使电企结束观望，适量增加采购以迎接夏季用煤小高峰。预计6月下游电企煤炭库存将继续攀升，沿海煤炭运输市场仍将保持一定的活跃度。(完)