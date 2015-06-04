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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 09:12 BJT

瑞达期货：沪胶价格将维持在较小区间内盘整

以下内容节选自6月4日的《期货日报》：

沪胶1509合约“五一”节过后便陷入大区间振荡之中，总体维持于13600—15200元/吨运行。目前来看，近期反弹时强弱指标RSI出现背离迹象，这使得价格反弹很快夭折。同时，最近的反弹中，成交量和持仓量相对于4月底的时候有增加迹象，但反弹仍受阻，说明短期空头力量反扑力度较大，价格可能会重新考验14000元/吨关口支撑。

　　布林通道也在近两周出现开口收缩倾向，这意味着前期的涨势受阻，趋势出现变化，转入盘整期，多空僵持。因此，只有未来布林通道开口重新扩散，新的行情才会展开，而在此之前，沪胶价格将维持在较小区间内盘整。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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