瑞达期货：沪胶价格将维持在较小区间内盘整

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
以下内容节选自6月4日的《期货日报》：
沪胶1509合约“五一”节过后便陷入大区间振荡之中，总体维持于13600—15200元/吨运行。目前来看，近期反弹时强弱指标RSI出现背离迹象，这使得价格反弹很快夭折。同时，最近的反弹中，成交量和持仓量相对于4月底的时候有增加迹象，但反弹仍受阻，说明短期空头力量反扑力度较大，价格可能会重新考验14000元/吨关口支撑。
布林通道也在近两周出现开口收缩倾向，这意味着前期的涨势受阻，趋势出现变化，转入盘整期，多空僵持。因此，只有未来布林通道开口重新扩散，新的行情才会展开，而在此之前，沪胶价格将维持在较小区间内盘整。(完)
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路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。