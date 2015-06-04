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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 09:17 BJT

瑞达期货：郑商所菜粕期货短期仍将走强

以下内容节选自6月4日的《期货日报》：

近期，菜粕1509合约在下行接近2000元/吨附近时，持续明显缩量，同时持仓量也开始持续下降，这说明市场打压动能衰竭，同时有部分资金选择离场，结束博弈。这将对前期的空头势产生影响。从目前来看，菜粕价格已经由空头势转入到反弹阶段。

　　结合KDJ指标变化来看，该指标的J值近期出现快速大幅上行至极多区域的现象，说明多头的反弹势比较强劲。同时KDJ指标出现“金叉”，6月2日的大阳K线也进行了技术性确认，这意味着这一轮反弹行情不会太小。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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