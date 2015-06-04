瑞达期货：郑商所菜粕期货短期仍将走强

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
以下内容节选自6月4日的《期货日报》：
近期，菜粕1509合约在下行接近2000元/吨附近时，持续明显缩量，同时持仓量也开始持续下降，这说明市场打压动能衰竭，同时有部分资金选择离场，结束博弈。这将对前期的空头势产生影响。从目前来看，菜粕价格已经由空头势转入到反弹阶段。
结合KDJ指标变化来看，该指标的J值近期出现快速大幅上行至极多区域的现象，说明多头的反弹势比较强劲。同时KDJ指标出现“金叉”，6月2日的大阳K线也进行了技术性确认，这意味着这一轮反弹行情不会太小。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。