《交易视点》经济走弱，台债殖利率料在大区间整理--群益金鼎证券

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透台北6月4日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，美债迅速从区间低档来到区间高档，引发市场震荡。因本周国际债市仍有较大波动的可能性，预期买盘将偏向保守，但台湾与周边国家经济皆有走弱的疑虑，在今年升息机率不高的情况下预期行情仍以大区间整理为主。五年券104/9期 区间1.00-1.04%，十年券104/5期 区间1.53-1.57%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。