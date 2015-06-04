《交易视点》经济走弱，台债殖利率料在大区间整理--群益金鼎证券

路透台北6月4日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，美债迅速从区间低档来到区间高档，引发市场震荡。因本周国际债市仍有较大波动的可能性，预期买盘将偏向保守，但台湾与周边国家经济皆有走弱的疑虑，在今年升息机率不高的情况下预期行情仍以大区间整理为主。五年券104/9期 区间1.00-1.04%，十年券104/5期 区间1.53-1.57%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)