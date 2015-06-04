香港个股：阿里巴巴影业配股筹近122亿港元，用于未来收购传媒业务

路透香港6月4日 - 中国阿里巴巴集团 旗下阿里巴巴影业 周四公布，拟配售总值近121.8亿港元新股，筹资为未来可能收购传媒方面的投资提供资金。

阿里巴巴影业的声明称，将按每股2.9港元配售总共41.9957亿股新股，配售价较周一收盘价3.62港元折让达19.89%。配售股份分别占公司现有及经扩大后已发行股本的19.96%及16.64%。阿里巴巴的持股量将由60.99%摊薄至50.84%。

该股周二开市前暂停买卖，并将于今天恢复交易。

公司表示，拟将配售所得款项用作一般营运资金用途，并在将来出现传媒方面的投资商机时，为潜在收购提供资金。截至公告日，除先前已披露者外，公司并未确定任何特定收购目标。

阿里巴巴影业4月初表示，与阿里巴巴集团拟就一项可能注资与公司进行初步探讨，当中涉及若干特定的媒体和娱乐资产，包括线上电影售票业务及一个为制作电影和其他媒体内容投资融资的平台。 （完）

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