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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 09:00 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月4日

**上海证券报**

--记者获悉，国家能源局下半年将出台微电网电价及补贴方案，目前处于征求意见稿讨论阶段。权威人士透露，征求意见稿提出给予微网项目70%的系统补贴，原则上补贴业主，具体电价分微网、离网系统不同，细节还在探讨中。

--历经多年研究论证阶段后，上海保交所筹备工作取得阶段性成果并进入关键期，已递交申报方案。保险圈人士纷纷冀盼，上海保交所能在年内获批。业内人士称，保险交易所是虚拟交易与实体服务相结合、标准化与个性化相结合、数据测算与人为判断相结合的场所。

**证券时报**

--安徽省住房和城乡建设厅等12部门近日联合出台相关意见明确，取消各类没有法律法规依据的行政性管制措施。停止住房限购政策，居民购买住房无需提供购房所在地纳税或社保缴纳证明。

**东方早报**

--上海市科委正会同市发改委，抓紧制订上海建设综合性国家科学中心的方案，并将积极争取国家支持，推进各项任务的落实；据悉，国家科学中心将建设大科学设施和国家实验室等项目。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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