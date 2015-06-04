《中国报摘》--其他报纸重要消息6月4日

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
**上海证券报**
--记者获悉，国家能源局下半年将出台微电网电价及补贴方案，目前处于征求意见稿讨论阶段。权威人士透露，征求意见稿提出给予微网项目70%的系统补贴，原则上补贴业主，具体电价分微网、离网系统不同，细节还在探讨中。
--历经多年研究论证阶段后，上海保交所筹备工作取得阶段性成果并进入关键期，已递交申报方案。保险圈人士纷纷冀盼，上海保交所能在年内获批。业内人士称，保险交易所是虚拟交易与实体服务相结合、标准化与个性化相结合、数据测算与人为判断相结合的场所。
**证券时报**
--安徽省住房和城乡建设厅等12部门近日联合出台相关意见明确，取消各类没有法律法规依据的行政性管制措施。停止住房限购政策，居民购买住房无需提供购房所在地纳税或社保缴纳证明。
**东方早报**
--上海市科委正会同市发改委，抓紧制订上海建设综合性国家科学中心的方案，并将积极争取国家支持，推进各项任务的落实；据悉，国家科学中心将建设大科学设施和国家实验室等项目。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。