中国社会：“东方之星”客船沉船事故已搜救79人，65人遇难--央视

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京6月4日 - 中国中央电视台微博周四报导称，重庆东方轮船公司所属的“东方之星”客船翻船事故，截至今晨8时，共搜救到79人，14人生还、65人遇难。
报导并称，6月3日第一个切割点已打开，没有发现幸存者；今日将依次展开三个切割点作业，切割点作业和水下探摸同步进行。
央视并援引交通运输部新闻发布会内容称，沉船调查准备工作已经展开，目前已经开始对被救起的船员、船长、轮机长的讯问。
此外，长江航务管理局针对涉事重庆东方轮船公司发出紧急通知，要求立即对公司及其所属船舶开展全面自查自纠，对其所属“东方之珠”轮实施停航检查。
新华社周二报导，周一晚间约21时28分，一艘从南京驶往重庆的客船在长江中游湖北监利水域突遇龙卷风发生翻沉，出事船舶共载客458人，其中旅客406人。
失事船舶为重庆东方轮船公司所属“东方之星”客船，船籍为重庆万州，额定载客534人，1994年2月建造。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。