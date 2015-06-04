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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 09:21 BJT

芝加哥期市：小麦期价走低，玉米大豆价格持稳

德州和俄克拉荷马州的暴雨和洪水过后，围绕美国硬红冬麦作物品质
的担忧推动了此轮涨势。
    
    “天气预报显示大平原南部地区将更为干燥，所以任何与美国硬红冬
麦的问题都不太可能恶化，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Tobin Gorey在一
份报告中写道。
    
    分析机构Informa Economics将美国2015年冬麦产量从14.86亿蒲式耳
下调至14.81亿蒲式耳。
    
    CBOT 7月玉米期货 和7月大豆期货 基本持平，分别报每蒲
式耳3.58-3/4和9.36-1/2美元。
    
    印度农业部部长Radha Mohan Singh称，截至3月31日一年，该国农业
五年来首次出现萎缩，此前政府预期今年可能出现的干旱会再度冲击农业
产出。
    
     --------------------------------0042GMT--------------------
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           507.50    -3.25  -0.64%    -0.98%     492
.18
    CBOT玉米           358.75    -0.25  -0.07%    -0.07%     361
.85
    CBOT大豆           936.50     1.25  +0.13%    -0.45%     955
.81
    CBOT稻米            $9.90    $0.03  +0.30%    +1.23%      $9
.80
    美国原油           $59.68    $0.04  +0.07%    -2.58%     $59
.18
    汇率
    欧元/美元          $1.126  -$0.001  -0.13%    +0.96%
    美元/澳元           0.777   -0.001  -0.19%    +0.01%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)    
    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/刘秀红；审校 王丽鑫/张荻)

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