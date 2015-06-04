芝加哥期市：小麦期价走低，玉米大豆价格持稳

德州和俄克拉荷马州的暴雨和洪水过后，围绕美国硬红冬麦作物品质 的担忧推动了此轮涨势。 “天气预报显示大平原南部地区将更为干燥，所以任何与美国硬红冬 麦的问题都不太可能恶化，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Tobin Gorey在一 份报告中写道。 分析机构Informa Economics将美国2015年冬麦产量从14.86亿蒲式耳 下调至14.81亿蒲式耳。 CBOT 7月玉米期货 和7月大豆期货 基本持平，分别报每蒲 式耳3.58-3/4和9.36-1/2美元。 印度农业部部长Radha Mohan Singh称，截至3月31日一年，该国农业 五年来首次出现萎缩，此前政府预期今年可能出现的干旱会再度冲击农业 产出。 --------------------------------0042GMT-------------------- --- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 507.50 -3.25 -0.64% -0.98% 492 .18 CBOT玉米 358.75 -0.25 -0.07% -0.07% 361 .85 CBOT大豆 936.50 1.25 +0.13% -0.45% 955 .81 CBOT稻米 $9.90 $0.03 +0.30% +1.23% $9 .80 美国原油 $59.68 $0.04 +0.07% -2.58% $59 .18 汇率 欧元/美元 $1.126 -$0.001 -0.13% +0.96% 美元/澳元 0.777 -0.001 -0.19% +0.01% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/刘秀红；审校 王丽鑫/张荻)