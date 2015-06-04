台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透台北6月4日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为2,020.5亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行1,467.3亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为负118亿台币，累积超额准备为7,834亿台币、加计前期1%的超额准备为9,755亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。