《汇市简讯》澳元小跌，受累于美元走坚

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
0102GMT * 澳元/美元开盘跌0.20%，因美元走坚在亚市早盘引发部分澳元获利 了结 * 澳元表现逊于新西兰元，若跌破1.0850将为跌向6月2日低位1.0835 打开大门，然后是周三低位1.0824 * 澳洲4月零售销售料增0.4%(前值为升0.3%)，贸易逆差料达22.5亿 澳元 * 澳元/美元的小时图/日线图支撑在0.7750，6月涨势23.6%费波纳奇 回档位在0.7766。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 许娜；审校 张涛)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。