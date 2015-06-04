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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 09:14 BJT

《汇市简讯》澳元小跌，受累于美元走坚

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    * 澳元/美元开盘跌0.20%，因美元走坚在亚市早盘引发部分澳元获利
了结
    * 澳元表现逊于新西兰元，若跌破1.0850将为跌向6月2日低位1.0835
打开大门，然后是周三低位1.0824
    * 澳洲4月零售销售料增0.4%(前值为升0.3%)，贸易逆差料达22.5亿
澳元
    * 澳元/美元的小时图/日线图支撑在0.7750，6月涨势23.6%费波纳奇
回档位在0.7766。
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 张涛)

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