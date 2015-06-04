韩国个股：三星物产大股东Elliott基金表态，反对第一毛织所提收购案

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
Elliott披露持有三星物产7.1%的股权，目前尚不清楚获得这些持股的时间，不过据披露文件，Elliott为这些股权总共花费了2,160亿韩元。
三星物产和第一毛织股票周四开盘后大涨。
三星物产发言人并未立即置评，亦未能立即联系到第一毛织和三星集团发表评论。
据汤森路透数据，Elliott是继韩国国家退休基金(NPS)和三星集团姊妹公司三星SDI 之后，三星物产的第三大单一股东。
三星物产和第一毛织的合并，将整合三星集团大家长李健熙继承人在集团持有的各项股权。李健熙一年前因心脏病目前一直在住院治疗中。(完)
(编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 郑茵/张若琪)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。