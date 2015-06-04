韩国个股：三星物产大股东Elliott基金表态，反对第一毛织所提收购案

Elliott披露持有三星物产7.1%的股权，目前尚不清楚获得这些持股的时间，不过据披露文件，Elliott为这些股权总共花费了2,160亿韩元。

三星物产和第一毛织股票周四开盘后大涨。

三星物产发言人并未立即置评，亦未能立即联系到第一毛织和三星集团发表评论。

据汤森路透数据，Elliott是继韩国国家退休基金(NPS)和三星集团姊妹公司三星SDI 之后，三星物产的第三大单一股东。

三星物产和第一毛织的合并，将整合三星集团大家长李健熙继承人在集团持有的各项股权。李健熙一年前因心脏病目前一直在住院治疗中。(完)