《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--6月4日

路透上海6月4日 - 中国央行公开市场本周连续第七周暂停操作。业内人士表示，央行近期加大PSL等结构 性工具的使用，意在加强长期资金定向供给、引导融资成本下行；而短端的公开市场常规操作重启时机仍未到 ，正、逆回购均未到合适的时间窗口。 他们认为，央行在公开市场的持续静默，亦隐含了其对近月银行间流动性充盈、资金价格走低的认可。由 于经济形势暂未见明显回升，货币政策应会继续保持适度宽松，加之步入6月银行半年度考核压力上升，央行 短期重启正回购可能性不大。 以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/30-6/5 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/23-5/29 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/16-5/22 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/9-5/15 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/1-5/8 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/25-4/30 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/18-4/24 -- -- -- -- -- 200 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/11-4/17 -- -- -- -- 200 350 -150 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/4-4/10 -- -- -- -- 350 500 -150 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/28-4/3 -- -- -- -- 500 450 +50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/21-3/27 -- -- -- -- 450 350 +100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/14-3/20 -- -- -- -- 350 600 -250 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/7-3/13 -- -- -- -- 600 1,130 -530 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/1-3/6 -- -- -- -- 750 2,200 -1,450 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/18-2/28 -- -- -- -- 380 1,800 -1,420 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/16-2/17 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/7-2/15 -- -- -- -- 2,400 350 +2,050 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/31-2/6 -- -- -- -- 1,200 300 +900 ------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/24-1/30 -- -- -- -- 1,050 500 +550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/17-1/23 -- -- -- -- 500 -- +500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/10-1/16 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/5-1/9 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/1-1/4 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 3.因春节假期调休，相应统计期间分别调整为2/7-2/15、2/16-2/17和2/18-2/28。(完) (整理 吕雯瑾; 审校 边竞)