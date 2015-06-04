《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--6月4日

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海6月4日 - 中国央行公开市场本周连续第七周暂停操作。业内人士表示，央行近期加大PSL等结构 性工具的使用，意在加强长期资金定向供给、引导融资成本下行；而短端的公开市场常规操作重启时机仍未到 ，正、逆回购均未到合适的时间窗口。 他们认为，央行在公开市场的持续静默，亦隐含了其对近月银行间流动性充盈、资金价格走低的认可。由 于经济形势暂未见明显回升，货币政策应会继续保持适度宽松，加之步入6月银行半年度考核压力上升，央行 短期重启正回购可能性不大。 以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/30-6/5 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/23-5/29 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/16-5/22 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/9-5/15 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/1-5/8 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/25-4/30 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/18-4/24 -- -- -- -- -- 200 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/11-4/17 -- -- -- -- 200 350 -150 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/4-4/10 -- -- -- -- 350 500 -150 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/28-4/3 -- -- -- -- 500 450 +50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/21-3/27 -- -- -- -- 450 350 +100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/14-3/20 -- -- -- -- 350 600 -250 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/7-3/13 -- -- -- -- 600 1,130 -530 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/1-3/6 -- -- -- -- 750 2,200 -1,450 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/18-2/28 -- -- -- -- 380 1,800 -1,420 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/16-2/17 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/7-2/15 -- -- -- -- 2,400 350 +2,050 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/31-2/6 -- -- -- -- 1,200 300 +900 ------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/24-1/30 -- -- -- -- 1,050 500 +550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/17-1/23 -- -- -- -- 500 -- +500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/10-1/16 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/5-1/9 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/1-1/4 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 3.因春节假期调休，相应统计期间分别调整为2/7-2/15、2/16-2/17和2/18-2/28。(完) (整理 吕雯瑾; 审校 边竞)
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。