《全球主要央行动态》--6月4日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月28日-6月4日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的最新经济褐皮书指出，4月初至5月底，美国经济活动扩张，且预计经济将在石油和天然气投资持续减少的大背景下继续以“温和”至“适度”的步伐增长。褐皮书称，多数地区联储报告尽管制造业活动持稳或增长，但油气行业增长放缓拖累了经济增长。

圣路易斯联储总裁布拉德对美国经济近期前景表示担忧，呼应了美联储官员对经济前景的谨慎看法。布拉德被外界视为货币政策强硬派。布拉德此前曾一再表示，美联储在退出宽松货币政策的过程中太过于有耐心。他指出，零售销售等消费数据比预期疲弱，是美国经济中诸多令人担心的趋势之一。

美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)表示，在全球其它地区经济改善之前，联储也许不可能升息。这是迄今联储官员最直截了当的表态，承认全球市场疲弱将会如何束缚联储的手脚。布雷纳德表示，尽管其他方面缺乏令人信服的证据，但第一季美国GDP数据糟糕，或许暗示经济放缓更为持久，联储在调升利率前需要进入一个“等待观望的”阶段。她的言论让本就渺茫的6月升息变得更无可能，也让原本看似肯定会在今秋做出的升息决定更加遥遥无期。

波士顿联储总裁罗森格伦表示，目前缺乏证据表明，美国经济在异常疲弱的第一季后正在反弹，因此美联储没有理由实施2006年以来的首次升息。“开始收紧货币政策的条件尚不具备，”罗森格伦一次讲话称。美联储已经表示，只有在看到就业市场进一步改善，并且对通胀回升向2%的联储目标有信心之后，才会加息。

旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美联储可能在今年稍晚升息，未来几年将把利率调整至更为正常的水准。 美国经济经过第一季的疲软表现后，他预期今年余下时间经济成长率将高于趋势水准。威廉姆斯是在参加新加坡金管局和美国旧金山联储联合举办的亚洲银行业和金融研讨会间隙，向记者作出上述表态的。

**欧洲**

欧洲央行周三表示，欧洲经济成长动能有所减弱，债券市场波动将会持续。央行承诺继续实施资产购买计划，直至振兴经济的任务完成。该央行在周三会议上决定维持指标利率在纪录低点不变，会后央行总裁德拉吉在讲话中还敦促同希腊达成协议，以便让该国留在欧元区。若得不到援助，希腊将面临债务违约。

欧洲央行周三上调2015年欧元区通胀率预估，称每月600亿欧元的资产购买计划正在取得效果。该央行还维持对经济增速的预估不变。欧洲央行预测今年欧元区通胀率平均为0.3%，高于3月时预测的零通胀率，反映了油价反弹、经济增长加快以及量化宽松所带来的影响。该行预计今年欧元区GDP增幅为1.5%，与3月预估值一致。这将是2011年以来最快的增速，当年的增速是1.6%。

欧洲央行上周四表示，经济增长率偏低和资产价格上涨，对欧元区金融稳定构成风险。“在金融领域冒险行为日增之际，欧元区经济面的风险承担程度仍相对落后，”欧洲央行在金融稳定评估报告中称。“尽管有迹象显示经济状况改善，但名义经济成长率可能持续较低，这仍是欧元区金融稳定面临的挑战。”

瑞士央行总裁乔丹对瑞士的一家报纸表示，瑞郎汇率太过强劲，应当走弱，他并补充称，央行做好了在必要时干预汇市的准备，以影响瑞郎汇率。“瑞郎明显被高估，因此应该逐步走弱，”乔丹在与报纸Schweiz am Sonntag读者进行的讨论中说。

俄罗斯央行表示，已决定自6月1日起不再举行一年期外汇回购(附买回)标售。“考虑到外汇市场情势的变化，央行决定从2015年6月1日起停止364天期外汇回购拍卖，”俄罗斯央行发布公告称。为缓解外汇需求，并减轻俄罗斯卢布的压力，俄罗斯央行在几个月之前推出了外汇回购标售。

**中国**

中国央行周二发布大额存单管理暂行办法称，银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行大额存单，个人投资人认购的大额存单起点金额不低于30万元人民币，机构投资人则不低于1,000万元。央行网站新闻稿表示，大额存单的发行主体为银行业存款类金融机构，而大额存单推出初期将首先在自律机制核心成员范围内试点发行，有序扩大发行人范围。

中国央行周二晚间公布，5月份中期借贷便利操作（MLF）净收回中期基础货币250亿元人民币，中期借贷便利期末余额10,545亿元，期限均为3个月，利率均为3.5%。央行网站新闻稿并称，根据货币市场流动性总体情况，5月央行未开展常备借贷便利操作，期末常备借贷便利余额为0。

中国央行周二表示，截至5月末，其货币政策工具--抵押补充贷款（PSL）余额为6,459亿元人民币，当前该工具利率3.10%。央行通过微博发布，今年前五个月共提供PSL资金2,628亿元,并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%，以引导国家开发银行降低棚改贷款利率，加大对棚户区改造的支持力度，促进降低社会融资成本。

中国央行周三公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，其中正回购的融资余额不高于所持债券余额的100%，且回购资金可调出境外使用。央行网站的通知指出，回购交易包括债券质押式回购交易和债券买断式回购交易。

中国央行上周五表示，随着经济下行和风险显现，银行业资产质量下行压力较大。今年稳健货币政策将更加注重松紧适度，适时适度预调微调。市场化改革方面，要加快推进利率市场化改革，基本退出常态化的汇市干预。央行网站刊登的中国金融稳定报告（2015）称，去年下半年以来，货币增速有所放缓，总体看是经济结构调整、表外融资收缩、部分财务软约束部门扩张放缓以及对同业业务监管加强等在货币运行上的反映。

中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，人民币汇率市场化改革和资本账户开放，一两年之内基本可以完成；他并强调，中国的资本账户开放不等于不管，而是有管理的开放，同时，推动利率、汇率市场化改革恰恰也是防风险的一种手段。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦周四呼吁决策者们要留心日本、美国和欧元区之间货币政策分歧产生的全球溢出效应，尤其是对新兴经济体的影响。他指出，去年油价大跌考验了各国央行，提高衡量通胀预期的精准度也变得益发重要了。通胀预期是非常规货币政策产生效果的关键途径。

日本央行政策委员会审议委员白井早由里称，如果需求减弱、薪资下降，以及实现央行通胀目标明显受阻的话，央行必须再次扩大刺激措施规模。但她指出，目前而言，日本央行应维持政策不变，以检验去年10月放松货币政策的效果。 她认为没有进一步放松政策的迫切需要，因整体通胀趋势预计改善。

日本央行总裁黑田东彦表示，他认为主要货币汇率并未严重偏离经济基本面。“目前而言，主要货币汇率并未严重偏离与经济基本面相符的水平，”他在CNBC节目中称。黑田还指出，若未来两年日本经济如央行预期那样成长，则日圆可能升值。

**台湾**

二位熟知此事的消息人士表示，台湾央行将于6月25日召开第二季理监事会议，会后宣布利率决定。目前金融机构大都认为台湾央行6月底的理监事会议将维持利率不变。

台湾央行一位官员上周五表示，外币定存单规划在9月1日上路，美元下限20万、人民币下限则是100万，欧元和日圆则是约等值20万美元，目前包括集保、票券商系统正积极建置。〞是排定9月1日上路，规划中是这样，要看系统建置来不来得及，我们也还没签报。〞该不愿具名央行官员称。

**其他主要央行**

在降息至历史低点一个月后，澳洲央行周二维持利率不变，称鉴于经济成长低于趋势水平、澳元汇率偏高以及通胀温和，有必要采行刺激性政策。澳元兑美元在决议公布后跳涨，因澳洲央行未给出再度放宽政策的明确倾向，尽管该行确实承诺基于未来的经济面消息考量政策。

印度央行周二实施今年第三次降息，利用通胀率不高的机会给予经济更多支撑。许多分析师怀疑，虽然最近的经济数据甚佳，但经济的实际情况可能不如数据表现的那样好。印度央行将指标附买回利率下调25个基点至7.25%，路透调查访问的48位分析师中有35位预测到降息。该央行曾在1月和3月分别降息25个基点。

巴西央行周三将指标利率升至逾六年高位，延续紧缩行动并保持升息大门敞开，尽管担心借款成本增加可能加重预期中的经济衰退。央行货币政策委员会一致同意将指标Selic利率上调50个基点到13.75%，升至2009年1月以来的最高水平。这是该行连续第五次升息。之前绝大多数经济分析师和交易员都抱有同样预期。

韩国央行周二公布的会议记录显示，在5月15日的政策会议上，央行委员Ha Sung-keun是唯一投票支持降息的。该央行在这次会议上决定维持利率不变。他希望将指标利率从1.75%下调至纪录新低1.50%，称因经济增长和通胀面临的下行风险增加。 (完)

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全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......