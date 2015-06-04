《中国债券市场每日交易备忘》--6月4日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 贵州336亿元三/五/七/10年一般债务招标，10:40招标结束 --6/8 进出口贸易数据 5月 --6/9 工业生产者价格指数(PPI) 5月 居民消费价格指数(CPI) 5月 --6/11 固定资产投资(不含农户) 1-5月 社会消费品零售总额 5月 工业增加值 5月 房地产投资和销售情况月度报告 5月 --6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 5月 --6/23 汇丰制造业PMI初值 6月 --6/28 规模以上工业企业利润 1-5月 --6/30 中国货物和服务贸易 5月 --6/30 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 一季度 --中国央行周三公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开 展债券回购交易，其中正回购的融资余额不高于所持债券余额的100%，且回购资金可调出境 外使用。 --中国国家税务总局近日公告，明确四类企业资产或股权划转行为，享受递延纳税优惠 政策，同时简化征管流程，降低集团企业内部交易的税收成本，进一步支持企业资源整合和 做大做强。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次