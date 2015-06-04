金属期市：伦铜在美元走软提振下守住6,000美元，但存在下行风险

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
欧洲央行表示，欧洲经济成长动能有所减弱，债券市场波动将会持续。央行承诺继续实施资产购买计划，直至振兴经济的任务完成。
美国4月贸易逆差收窄，因进口减少。3月进口数据激增，受西海岸劳资纠纷落幕提振。此外5月企业招聘在4月下滑后反弹。
路透调查周三显示，美元涨势下月起将重获动能，不过力道将取决于经济数据以及美国联邦储备理事会(FED)升息的时间。
花旗集团(Citigroup) 表示，该公司目前在中国并无金属融资客户，此前疑似诈欺案件引发一连串诉讼，该公司也在检讨未来的业务。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 王兴亚/王丽鑫)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。