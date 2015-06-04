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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 09:40 BJT

金属期市：伦铜在美元走软提振下守住6,000美元，但存在下行风险

欧洲央行表示，欧洲经济成长动能有所减弱，债券市场波动将会持续。央行承诺继续实施资产购买计划，直至振兴经济的任务完成。

美国4月贸易逆差收窄，因进口减少。3月进口数据激增，受西海岸劳资纠纷落幕提振。此外5月企业招聘在4月下滑后反弹。

路透调查周三显示，美元涨势下月起将重获动能，不过力道将取决于经济数据以及美国联邦储备理事会(FED)升息的时间。

花旗集团(Citigroup) 表示，该公司目前在中国并无金属融资客户，此前疑似诈欺案件引发一连串诉讼，该公司也在检讨未来的业务。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 王兴亚/王丽鑫)

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