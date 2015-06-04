香港个股：金山软件配售筹资27.4亿港元，加强云基础设施及研发能力

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透香港6月4日 - 中国互联网软件开发商--金山软件 周四宣布，以先旧后新方式配售总值27.4亿港元新股，配售所得大部份用以为金山云集团提供资金，以建设云基础设施和加强其云技术及服务的研发能力。
公司的声明称，其主席兼大股东雷军按每股27.4港元的价格出售1亿股金山软件旧股，然后再按同等价格认购相同数量的新股。
配售价较公司周三收盘价29.3港元折让约6.5%。该股周四早盘初段下挫近5%。
配售股份相当于公司经扩大后已发行股本的7.69%。完成配售及认购后，雷军在金山软件的持股量将由原来的29.38%摊薄至27.12%。
金山软件表示，配股所得资金八成将用于为金山云集团提供资金，余款作为一般营运资金。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。