香港个股：金山软件配售筹资27.4亿港元，加强云基础设施及研发能力

路透香港6月4日 - 中国互联网软件开发商--金山软件 周四宣布，以先旧后新方式配售总值27.4亿港元新股，配售所得大部份用以为金山云集团提供资金，以建设云基础设施和加强其云技术及服务的研发能力。

公司的声明称，其主席兼大股东雷军按每股27.4港元的价格出售1亿股金山软件旧股，然后再按同等价格认购相同数量的新股。

配售价较公司周三收盘价29.3港元折让约6.5%。该股周四早盘初段下挫近5%。

配售股份相当于公司经扩大后已发行股本的7.69%。完成配售及认购后，雷军在金山软件的持股量将由原来的29.38%摊薄至27.12%。

金山软件表示，配股所得资金八成将用于为金山云集团提供资金，余款作为一般营运资金。（完）

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