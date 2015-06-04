中国新债：国开行下周二招标增发至多280亿元五期债，期限1-10年

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透上海6月4日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(6月9日)招标增发五期固息债，总额不超过280亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。
上述五期债分别为该行2015年第11、七、八、九和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.19%、4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：
2015第11、7、8、9、10期增发债
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发行上限 1/5/7年50亿元；3年60亿元；10年70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：6月9日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10
招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 6月11日
起息日 1年：5月12日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日
分销期 6/10-6/11
上市日 6月15日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。