中国企业：阿里巴巴有望以25-30亿元战略入股第一财经传媒--财新

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透上海6月4日 - 中国财经网站--财新网周三晚间报导称，阿里巴巴集团 将以间接受让老股的方式，战略性入股上海第一财经传媒有限公司。此次交易完成后，阿里巴巴将在这家国内重要的财经传媒公司中持有30%股权，交易作价在25-30亿元人民币之间。
一财传媒隶属于上海文广（SMG），旗下拥有第一财经电视、《第一财经日报》、第一财经广播、《第一财经周刊》、一财网等媒体平台，并在积极探索数字新媒体业务和金融信息服务。
报导称，通过参股一财传媒，阿里巴巴和SMG将能在新媒体和金融信息服务领域实现战略合作。这将为第一财经的金融信息服务提供搭载和分发平台。另一方面，阿里系也将借此合作，增加其在重要的舆论阵地的影响力。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。