港报社评：安老政策重量更要重质--星岛日报6月4日

原本计画在九月推行的长者院舍券安排，将会推迟，政府解释是安老事务委员会委托的香港大学顾问团还有问题要探讨。实际上，大埔剑桥护老院被揭发要长者集体露天赤身裸体等候洗澡后，社会对院舍券安排的质疑大增，甚至担心这安排会否养肥无良私营安老院。当局需要清晰回应，确保有关安排，能够达到原定提高私营安老院服务水平的目标。 与幼稚园学券制不同，长者院舍券设有入息审查机制，目的包括让现时符合资格正在轮候入住政府资助院舍的老人家，可以持券光顾牟利私营安老院，券值一万一千多元一个月，相当于政府现时向私营安老院买「甲一」级优质宿位的高水平。

现时长者要入住资助安老院，往往要轮候数年，而全港私营安老院宿位又有三成空置。长者院舍券的构思，是让长者早日得到资助入住安老院，同时减轻对资助安老院舍宿位的需求压力，并且利诱私营安老院提高服务水平，以符合可收院舍券的资格。从善用资源的角度来看，一举三得。 社会福利界对这个构思反应参差，其中一种忧虑是老人家不像幼稚园学生家长懂得选择，如果要社工提供选舍顾问服务，社工界相当抗拒，由社会福利署负责介绍，又可能涉及利益冲突，因此当局要求港大顾问团队进一步研究。 这类技术问题，应该能够克服。最大的难题，是私营安老院的优质宿位供应量，是否足以应付需求。现时私营安老院质素参差，不少是以廉价招徕生意，不惜将货就价，市区租金又不便宜，压缩成本导致牀位挤逼，薪酬微薄，护老本身已经属于厌恶性行业，本地少人愿意入行，要从内地输入外劳，部分安老院经营者更勾结无良中介克扣工资，服务差又环境恶劣，有的安老院弥漫异味。大埔剑桥涉嫌虐老事件，只是业界陋习的冰山一角。

社福界担心，业内甲一宿位不足，政府为了满足需求，会否滥竽充数。剑桥事件又暴露了社署巡查监管机制千疮百孔，在质素欠缺保障的情况下，大家关注院舍券计画，会否把长者推往经营手法不良的院舍，纳税人的公帑津贴肥了「奸商」口袋。 社署要计画奏效，首先在宿位供应、质素监管和院舍员工培训方面，都要大幅改善，保证有足够能力让长者得到适当和合乎尊严院舍照顾服务。 本港现有百分之六点八的长者入住院舍，比例高于不少发达国家。政府一方面要鼓励家居养老，一方面又要释放妇女劳动力，但双职工家庭往往对照顾长者有心无力，再加上居住环境挤逼，和社会趋向核心家庭生活，人口老化又日趋严重，需要当局全盘考虑安老政策。政府预计明年发表安老服务规划蓝图，需要的不止是一堆院舍数字，而是针对目前缺失和将来需求，提出完整的资源编配和服务构思。

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