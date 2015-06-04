台湾股市：盘中小跌，通胀与贸易数据公布前交投谨慎

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透台北6月4日 - 台湾股市周四盘中下跌，未来数日将要公布的5月 通胀与贸易数据可能显示，台湾经济活动较为疲弱。 0128 GMT，加权股价指数 小跌0.1%，报9,545.85点，上日收 跌0.6%，为连续第四日收低。 周三公布的路透调查显示，台湾5月出口料较上年同期下跌8.2%，为 连续第四个月下滑，因全球需求低迷且中国经济成长放缓。 5月消费者物价指数(CPI)料于周五公布，贸易数据下周一公布。(完)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。