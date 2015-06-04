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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 09:51 BJT

台湾股市：盘中小跌，通胀与贸易数据公布前交投谨慎

路透台北6月4日 - 台湾股市周四盘中下跌，未来数日将要公布的5月
通胀与贸易数据可能显示，台湾经济活动较为疲弱。
    
    0128 GMT，加权股价指数 小跌0.1%，报9,545.85点，上日收
跌0.6%，为连续第四日收低。
    
    周三公布的路透调查显示，台湾5月出口料较上年同期下跌8.2%，为
连续第四个月下滑，因全球需求低迷且中国经济成长放缓。 
    
    5月消费者物价指数(CPI)料于周五公布，贸易数据下周一公布。(完)

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