港报社评：“承诺”铺作下台阶，政改撬票靠“朋友”--信报6月4日

在泛民主派议员一次又一次清楚表明势必集体投下反对票的情况之下，政改方案在六月十七日能够通过的机会，看来仍然非常接近零。事实上，自从人大常委会于去年八月三十一日定出行政长官选举办法的框架之后，整体局面根本没有丝毫改变过，中央寸步不让，泛民坚决反对，彼此就像一早摊了牌似的，半年多以来双方胶着，所谓沟通形同虚设；即使是上星期日的深圳会面，京官与泛民依旧各说各话。

最近几天，有不少重量级商界人物，例如全国政协常委、前九龙仓主席吴光正，又例如恒基地产主席李兆基、嘉华集团主席吕志和，乃至长和系主席李嘉诚，均在这关键时刻异口同声开腔撑政改，主要是强调政改通过有利繁荣安定，否决则人人沦为输家。然而，四大富豪的影响力和务实论点，打动得了泛民吗？

从「八三一」到「六一七」之间，曾经有忧心忡忡的温和泛民尝试拆解死结，包括公民党的汤家骅，也包括民主党的黄成智，提出的建议简单来说是「有条件袋住先」。无奈这些温和泛民的建议皆一一被封死了，如今连手握一票的汤家骅亦指出，如果最终方案原封不动交到立法会，他会投反对票。

特首梁振英一度夸下海口，说要向泛民撬票，而且一撬就撬十三四票，在表决尚余不足两星期的最后关头，如何撬？也许因为要撬票，所以港澳办主任王光亚将泛民分成两类，一类是极少数别有用心的死硬派，打着民主幌子，把香港视作独立政治实体，顽固地阻挠特区施政，对抗中央管治，另一类是大多数的泛民朋友，他们关心国家发展和香港前途。与此同时，刚刚又传出「袋一届」的讲法，相信亦是为了撬票。

有报道说，如果有足够票数的泛民议员答应「袋住先」，中央愿意派出更高级官员，在立法会表决前公开澄清，二○一七年普选特首制度并非终极方案，不是「袋一世」，只须「袋一届」，二○二二年可以重启政改五部曲逐步优化。消息传出之后，政务司司长林郑月娥及政制及内地事务局局长谭志源，分别约见民主党、公民党及工党讨论政改。

中央由始至终不肯妥协，「八三一」框架不能撼动，王光亚甚至坦白承认，特首普选必须经过筛选，对死硬派作坚决斗争，限制他们「入闸」，亦阻止他们「出闸」，即使侥幸当选，中央也不会任命，在这样的条条框框之下，泛民坚称不可接受。既然方案不变，若要成功撬票，惟有寄望于许下华丽的承诺，这无疑就是「袋一届」说法的动机。

中央的盘算可能是，先将泛民分成两类，再拉拢心目中的泛民朋友，死硬派弃之可矣。假如泛民之中有人宁愿做朋友，不欲与中央为敌，也许就会以「袋一届」作为下台阶，表决之时来个「华丽转身」。

就算中央愿意派出更高级官员公开澄清，「袋住先」并非「袋一世」这一线生机可产生多大能量，足以使得泛民朋友转投赞成票？明显地不是死硬派的汤家骅认为，这个是可以讨论的方向，泛民可以思考如何还价。而民主党主席刘慧卿依然表示不接受，公民党党魁梁家杰甚至对该说法斥之为「未免太儿戏」。

综观目前情况，原封不动的政改方案提交立法会必遭否决，解铃还须系铃人，未来两星期会否有奇蹟出现，取决于中央有多少诚意和能耐，打动几个不怎么死硬的泛民朋友。姑勿论「袋一届」的说法是认真还是儿戏，有这样的「新」想法，反映仍然有人尝试居中斡旋，说不定未来半个月陆续会有出人意表的事态发展。

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