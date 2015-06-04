更新版 1-日本央行：总裁黑田东彦呼吁慎防美日欧货币政策分歧的溢出效应

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
美联储料将升息，而且日本央行和欧洲央行却维持超宽松货币政策，投资者因此推高了美元汇价。
一些新兴市场经济体担心，美联储升息可能引发大批资金回流美国，这让他们更难拿捏政策。外界认为美国将在今年晚些时候开始升息。
黑田东彦说，发达国家央行政策有其自身需面对的考验，因去年油价大跌导致整体通胀放缓，也可能损及公众对未来物价上升的预期。
黑田东彦表示，通胀预期“显然”是量化宽松这类非传统货币政策刺激通胀增长的最重要途径之一。
“如何衡量通胀预期，这些预期对企业的商品定价和薪资定价行为、以及家庭消费决定实际产生多大影响；如何评估通胀预期稳定到何种程度，对这些问题有更好的理解是央行官员们的一个重大政策忧虑，”他说。(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 郑茵/李爽)
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。