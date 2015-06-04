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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 10:28 BJT

更新版 1-日本央行：总裁黑田东彦呼吁慎防美日欧货币政策分歧的溢出效应

美联储料将升息，而且日本央行和欧洲央行却维持超宽松货币政策，投资者因此推高了美元汇价。

一些新兴市场经济体担心，美联储升息可能引发大批资金回流美国，这让他们更难拿捏政策。外界认为美国将在今年晚些时候开始升息。

黑田东彦说，发达国家央行政策有其自身需面对的考验，因去年油价大跌导致整体通胀放缓，也可能损及公众对未来物价上升的预期。

黑田东彦表示，通胀预期“显然”是量化宽松这类非传统货币政策刺激通胀增长的最重要途径之一。

“如何衡量通胀预期，这些预期对企业的商品定价和薪资定价行为、以及家庭消费决定实际产生多大影响；如何评估通胀预期稳定到何种程度，对这些问题有更好的理解是央行官员们的一个重大政策忧虑，”他说。(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 郑茵/李爽)

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