日本已公布经济指标--2015/6/4

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.6% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +0.2% +0.4% -- -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +0.3% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 4月 +1.0% p -0.8% r 6月12日 -- 失业率 4月 3.3% @ 3.4% @ -- -- 贸易收支(亿日圆) 4月 逆差534 顺差2,293 6月16日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 4月 -1.3% -10.6% -- -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。