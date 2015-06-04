香港个股：联想集团发行五年期40亿元人民币票据，年息率4.95%

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透香港6月4日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团 周四宣布，发行五年期之40亿元人民币票据，年息率为4.95%，资金将用作一般企业用途及营运资金。
公司的声明称，票据将于2020年6月到期，每半年付息一次。公司将向香港联交所申请将票据上市。
农银国际、农行香港分行、花旗、星展、澳新银行、巴克莱、法国巴黎银行、建银亚洲、瑞信、三菱日联证券、浦发银行及渣打为是次票据发行的经办人。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。