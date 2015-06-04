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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 10:02 BJT

香港个股：联想集团发行五年期40亿元人民币票据，年息率4.95%

路透香港6月4日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团 周四宣布，发行五年期之40亿元人民币票据，年息率为4.95%，资金将用作一般企业用途及营运资金。

公司的声明称，票据将于2020年6月到期，每半年付息一次。公司将向香港联交所申请将票据上市。

农银国际、农行香港分行、花旗、星展、澳新银行、巴克莱、法国巴黎银行、建银亚洲、瑞信、三菱日联证券、浦发银行及渣打为是次票据发行的经办人。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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