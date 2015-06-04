《汇市简讯》美元全线上扬，兑日圆小幅走高

0149GMT * 美元兑日圆自亚市早盘的124.20小涨至124.51 * 美元普遍上涨，兑欧元和澳元涨势尤为明显；欧元和澳元分别受累 于获利了结和疲弱数据 * 美元兑日圆升破小时图一目均衡云区124.23-41，在隔夜高位124.6 8处遇阻 * 短线多头准备在124.50上方了结获利，日本出口商亦有卖兴 * 从124.00附近向下存在稳固买盘，部分期权到期 * 美国公债收益率目前对美元提供更大支撑，两年期和10年期公债收 益率分别报0.667%和2.346% (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 许娜；审校 张涛)