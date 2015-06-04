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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 10:01 BJT

《汇市简讯》美元全线上扬，兑日圆小幅走高

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    * 美元兑日圆自亚市早盘的124.20小涨至124.51
    * 美元普遍上涨，兑欧元和澳元涨势尤为明显；欧元和澳元分别受累
于获利了结和疲弱数据
    * 美元兑日圆升破小时图一目均衡云区124.23-41，在隔夜高位124.6
8处遇阻
    * 短线多头准备在124.50上方了结获利，日本出口商亦有卖兴
    * 从124.00附近向下存在稳固买盘，部分期权到期
    * 美国公债收益率目前对美元提供更大支撑，两年期和10年期公债收
益率分别报0.667%和2.346%
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 张涛)

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