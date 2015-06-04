《汇市简讯》美元全线上扬，兑日圆小幅走高

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
0149GMT * 美元兑日圆自亚市早盘的124.20小涨至124.51 * 美元普遍上涨，兑欧元和澳元涨势尤为明显；欧元和澳元分别受累 于获利了结和疲弱数据 * 美元兑日圆升破小时图一目均衡云区124.23-41，在隔夜高位124.6 8处遇阻 * 短线多头准备在124.50上方了结获利，日本出口商亦有卖兴 * 从124.00附近向下存在稳固买盘，部分期权到期 * 美国公债收益率目前对美元提供更大支撑，两年期和10年期公债收 益率分别报0.667%和2.346% (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 许娜；审校 张涛)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。