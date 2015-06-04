澳新经济指标预测--6月5日-6月12日****

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月23日
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月1日当周 6月4-5日 2330 澳洲AIG建筑业指数 5月 -- 47 6月8日当周 6月8日(一) 2245 新西兰制造业销售 第一季 -- +0.9% 6月9日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 5月 -- 正4.0 企业信心指数 -- 正3 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 5月 -- -2.5% 网上招聘广告 -- +2.4% 0130 澳洲房屋融资 4月 -- +1.6% 投资性房屋融资 -- +6.4% 6月10日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 6月 -- +6.4% 2100 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 5月 -- -0.7% (较上年同期) -- +3.9% 6月11日(四) 0130 澳洲就业人口(千人) 5月 -- 减少2.9 全职就业人口(千人) -- 减少21.9 就业参与率 -- 64.8% 失业率 -- 6.2% 1200 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 51.8 2245 新西兰食品价格指数 5月 -- -0.3% 6月12日(五) 0300 新西兰公债外资持有比例 5月 -- 63.9%(完)
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
路透上海1月23日 - 据上海证券报周一报导，截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕，季报显示基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，TMT等新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。 展望今年一季度，在不少基金经理眼中，市场将进入阶段性的“观察期”，基于盈利确定性和估值安全性原则之上的精选个股，成为“蓄势待春生”的主流策略。
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)