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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 10:10 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元走低，受累于澳洲疲弱的经济数据

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    * 受澳洲经济数据疲弱拖累，新西兰元兑美元自0.7160跌至0.7127
    * 澳洲贸易数据欠佳，与昨日澳洲乐观国内生产总值(GDP)数据带来
提振形成鲜明对比 
    * 澳洲4月零售销售较前月持平带来更多压力，新西兰元兑美元下看6
月低位0.7118
    * 澳元兑新西兰元从1.0860跌至1.0814，关注1.0790支撑区间
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 张涛)

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