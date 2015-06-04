香港热股：瑞年国际早盘初段曾跌近15%，但仍站稳于配售价之上

路透香港6月4日 - 中国营养保健品生产商--瑞年国际 以配售价区间低端发行新股筹资，周四早盘初段一度跌近15%，惟仍站稳于配售价之上。

该股一度低探2.81港元。香港时间10:10，跌幅缩至10%，报2.97港元；大市恒生指数 则升0.42%。

瑞年国际今早在联交所的声明称，同意按每股2.65港元，向不少于六名承配人配售合共最多1.4亿股新股，募资3.71亿港元，将用于并购及一般营运资金。

配售价定于区间的低端，也较周三收市价折让19.7%。配售股份相当于经扩大后股本的9.5%。海通国际 担任配售代理。

据路透此前获得的销售文件显示，瑞年国际周三晚间按每股2.65-2.8港元，在市场上配售1亿股新股，并视乎认购情况可增额配售1亿股股份，筹高至5.6亿港元。

本次发行及认购完成后，主要股东福瑞投资的持股比例由20.53%摊薄至18.57%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)