版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 10:18 BJT

韩国个股：收购案遭反对后，三星物产回应称将寻求提升投资者价值

路透首尔6月4日 - 针对美国一家对冲基金反对第一毛织 对三星物产 提出的收购要约，三星物产周四做出回应，称将与股东沟通，寻求提升投资者价值。

美国对冲基金Elliott周四对韩国三星集团的重组打算发起挑战，称已取得三星物产 大笔股权，并反对第一毛织 以80亿美元收购三星物产的计划。 (完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐