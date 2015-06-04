韩国个股：收购案遭反对后，三星物产回应称将寻求提升投资者价值

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透首尔6月4日 - 针对美国一家对冲基金反对第一毛织 对三星物产 提出的收购要约，三星物产周四做出回应，称将与股东沟通，寻求提升投资者价值。
美国对冲基金Elliott周四对韩国三星集团的重组打算发起挑战，称已取得三星物产 大笔股权，并反对第一毛织 以80亿美元收购三星物产的计划。 (完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。