离岸人民币：境外参加行可参与债市回购，成本将降有助套利--台资银行

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透台北6月4日 - 中国央行宣布境外参加行可参与境内债市回购，台资银行周四表示，这可降低成本，增加购债意愿，并可视境内外利差予以套利，长期而言，将让境内、外货币市场利率更趋于一致。
中国央行公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，其中正回购的融资余额不高于所持债券余额的100%，且回购资金可调出境外使用。
台湾一大型商业银行债券交易员认为，先前在中国境内买债券，通常是以HIBOR利率拆借两周或一个月期的资金，成本较高。在开放后成本将转为七天期债券回购利率，成本将有所降低。
“这会让我们买债券的资金成本与境内站上同一条线上，甚至更方便。”他说。
另外，该交易员指出，由于回购资金可调出境外使用，未来在境内拆借的低成本资金，就可以拿到境外的拆借市场，或是通过美金对人民币的换汇进行套利，资金跨境流动更活络。
具投资中国间银行债市资格的兆丰银行不具名高层指出，先前只有美元债才能做回购交易，在选择人民币债券方面主要以国企债为主，因为利率比国债高出一些。不过国债若能够承做债券回购交易，料将有利降低资金成本，投资国债的意愿就会提高。
台资银行财务处高层指出，目前投资大陆间银行债市以养券心态较为浓厚，若有资金缺口才会参与债市回购，但也要看回购利率水准，暂先观察大陆人行此举的宣示效果。
申万宏源证券债券研究团队分析认为，此举在一定程度上打通了人民币的在岸和离岸市场，相当于将目前国内的低成本资金部分向境外机构开放，吸引其进入国内债券市场。 (完) (撰写 台北记者组; 审校 黄凯)
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。