离岸人民币：境外参加行可参与债市回购，成本将降有助套利--台资银行

路透台北6月4日 - 中国央行宣布境外参加行可参与境内债市回购，台资银行周四表示，这可降低成本，增加购债意愿，并可视境内外利差予以套利，长期而言，将让境内、外货币市场利率更趋于一致。

中国央行公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，其中正回购的融资余额不高于所持债券余额的100%，且回购资金可调出境外使用。

台湾一大型商业银行债券交易员认为，先前在中国境内买债券，通常是以HIBOR利率拆借两周或一个月期的资金，成本较高。在开放后成本将转为七天期债券回购利率，成本将有所降低。

“这会让我们买债券的资金成本与境内站上同一条线上，甚至更方便。”他说。

另外，该交易员指出，由于回购资金可调出境外使用，未来在境内拆借的低成本资金，就可以拿到境外的拆借市场，或是通过美金对人民币的换汇进行套利，资金跨境流动更活络。

具投资中国间银行债市资格的兆丰银行不具名高层指出，先前只有美元债才能做回购交易，在选择人民币债券方面主要以国企债为主，因为利率比国债高出一些。不过国债若能够承做债券回购交易，料将有利降低资金成本，投资国债的意愿就会提高。

台资银行财务处高层指出，目前投资大陆间银行债市以养券心态较为浓厚，若有资金缺口才会参与债市回购，但也要看回购利率水准，暂先观察大陆人行此举的宣示效果。