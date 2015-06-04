《香港重要政经日程》--6月4日-6月8日

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
================== 今日重要政经消息=================
6月4日（周四）
--10:00 彩生活 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中石化冠德 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月5日（周五）
-- 公布5月外汇储备资产数字。
--10:00 绿地香港 股东周年大会。
--10:30 保利协鑫 股东周年大会。
--11:00 阿里影业 股东周年大会。
--11:00 李宁 股东周年大会。
--11:30 蒙牛乳业 股东周年大会。
--13:00 天业节水 在中国举行股东特别大会。
--15:00 现代牧业 股东周年大会。
--15:00 合景泰富 股东周年大会。
*--16:30 周大福 公布年度业绩记者会。
*6月8日（周一）
--08:30 经纶国际经济研究院与香港大学合办＂为中国金融把脉＂公开讲座。
--10:00 华润电力 股东周年大会。
--11:00 海通国际 股东特别大会。
--11:00 世茂房地产 股东周年大会。
--13:30 海通证券 在中国举行股东周年大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。