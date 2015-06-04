中国债市动态：现券窄幅波动IRS平坦化上行，境外机构可做回购利好待察

路透上海6月4日 - 中国银行间债市周四早盘现券变动微弱，境外机构获准进行回购，并未见其债券投资马上加力，加上该类机构不论在债券存量还是交易占比上均十分有限，该消息直接影响暂不明显，需要继续观察。

利率互换市场上，受近日七天期回购缓步上行推动，各期限普涨。其中与短期流动性变化相关性更强的一年期品种涨幅超过5个基点(bp)，五年期则仅在2个bp左右，曲线略变平坦。

华中一券商交易员称，“感觉现券收益率没啥变化。IRS一年的涨的多，五年的还坚挺。”

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在4.0900%/4.0550%，上日尾盘为4.0750%/4.0500%。

另外，中国央行周三公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，其中正回购的融资余额不高于所持债券余额的100%，且回购资金可调出境外使用。

对此，交易员认为，虽然此举有利于境外机构放大债券投资杠杆，但还不能马上立竿见影。即使利好逐步生效，受存量和日常交易量较小限制，影响可能也不会太大。

国债期货主力合约续涨但幅度较上日收窄。其中五年期主力合约TF1509 早盘收报96.400元，较上日结算价涨0.08%；10年期T1509 收报95.125元，较上日结算价涨0.17%。