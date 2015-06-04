中国债市动态：现券窄幅波动IRS平坦化上行，境外机构可做回购利好待察

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海6月4日 - 中国银行间债市周四早盘现券变动微弱，境外机构获准进行回购，并未见其债券投资马上加力，加上该类机构不论在债券存量还是交易占比上均十分有限，该消息直接影响暂不明显，需要继续观察。
利率互换市场上，受近日七天期回购缓步上行推动，各期限普涨。其中与短期流动性变化相关性更强的一年期品种涨幅超过5个基点(bp)，五年期则仅在2个bp左右，曲线略变平坦。
华中一券商交易员称，“感觉现券收益率没啥变化。IRS一年的涨的多，五年的还坚挺。”
剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在4.0900%/4.0550%，上日尾盘为4.0750%/4.0500%。
另外，中国央行周三公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，其中正回购的融资余额不高于所持债券余额的100%，且回购资金可调出境外使用。
对此，交易员认为，虽然此举有利于境外机构放大债券投资杠杆，但还不能马上立竿见影。即使利好逐步生效，受存量和日常交易量较小限制，影响可能也不会太大。
国债期货主力合约续涨但幅度较上日收窄。其中五年期主力合约TF1509 早盘收报96.400元，较上日结算价涨0.08%；10年期T1509 收报95.125元，较上日结算价涨0.17%。
今日一级市场仅有贵州省四期地方债发行，不过中标利率依旧全部落在投标下限，对市场几无影响。 (完) (发稿 李宏薇；; 审校 杨淑祯)
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。