台湾汇市：台币盘初暂于区间内窄幅波动，观望美国非农就业

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透台北6月4日 - 台币兑美元 周四大致稳于上日，于窄幅波动。汇银人士表示，国际美元虽走低，但是韩元盘初走贬，令台币先在区间内游走，暂未见明显方向，并观望周五的美国非农就业数据。
汇银人士指出，盘初外资的买卖汇都有，方向不明。至于韩元盘初走弱，令紧盯韩元走势的台币汇价，暂在上日区间之内盘整。至于出口商在30.805附近有部分卖压出笼。
〞老大一直打电话来问东问西，〞一位本地商银交易人士说。他们表示，央行对汇市的〞技术性干预〞一直不少，对于银行出口商客户的美元卖压常有意见：比如卖单挂得太远、要客人赶快把美元卖单处理掉..等。
〞总归一句，老大就是不想花钱(买美元干预)。〞汇银人士表示。
他们认为，台币今日料陷于区间之内盘整，目前行情波动不大，也算窄幅盘整。估计今日的波动区间在30.780-30.850。
本地时间1028，韩元 盘初交易在1,108.8，上日收在1,104.7。
早盘实质交易区间落在30.788-30.810；上日交易区间在30.770-30.824。
周五美国将公布非农就业，这是美国联邦储备理事会(FED)最重视的总体经济数据之一，市场认为结果攸关美联储的利率走势。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价较上日差异不大；一个月美元/台币远汇 暂报30.792/30.817，上日收在30.749。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.780-30.850
新相关报导链接：
--欧洲央行：维持指标利率在0.05%的纪录低点不变，符合市场预期
--《综述》美国贸易和就业数据令人鼓舞，但服务业数据不尽人意
--《焦点》欧洲央行认为经济成长乏力，承诺继续实施量化宽松政策 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。