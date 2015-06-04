台湾汇市：台币盘初暂于区间内窄幅波动，观望美国非农就业

路透台北6月4日 - 台币兑美元 周四大致稳于上日，于窄幅波动。汇银人士表示，国际美元虽走低，但是韩元盘初走贬，令台币先在区间内游走，暂未见明显方向，并观望周五的美国非农就业数据。

汇银人士指出，盘初外资的买卖汇都有，方向不明。至于韩元盘初走弱，令紧盯韩元走势的台币汇价，暂在上日区间之内盘整。至于出口商在30.805附近有部分卖压出笼。

〞老大一直打电话来问东问西，〞一位本地商银交易人士说。他们表示，央行对汇市的〞技术性干预〞一直不少，对于银行出口商客户的美元卖压常有意见：比如卖单挂得太远、要客人赶快把美元卖单处理掉..等。

〞总归一句，老大就是不想花钱(买美元干预)。〞汇银人士表示。

他们认为，台币今日料陷于区间之内盘整，目前行情波动不大，也算窄幅盘整。估计今日的波动区间在30.780-30.850。

本地时间1028，韩元 盘初交易在1,108.8，上日收在1,104.7。

早盘实质交易区间落在30.788-30.810；上日交易区间在30.770-30.824。

周五美国将公布非农就业，这是美国联邦储备理事会(FED)最重视的总体经济数据之一，市场认为结果攸关美联储的利率走势。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价较上日差异不大；一个月美元/台币远汇 暂报30.792/30.817，上日收在30.749。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.780-30.850

新相关报导链接：

--欧洲央行：维持指标利率在0.05%的纪录低点不变，符合市场预期

--《综述》美国贸易和就业数据令人鼓舞，但服务业数据不尽人意