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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 10:45 BJT

香港已公布经济指标--2015/6/4

时间            经济指标              按年%        前月（季）按年%     上年同月（季）按年
                                                                           %
 2015年4月    零售销售值                   -2.2*            -2.9                -9.9
 2015年4月    零售销售量                   +2.4*            +0.8                -9.6
 2015年4月    综合消费物价指数(CPI)        +2.8             +4.5                +3.7
 2015年4月    甲类消费物价指数(CPI A       +3.9             +6.6                +3.9
              )                                                            
 2015年第一   本地生产总值(GDP)            +2.1             +2.4                +2.5
 季                                                                        
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                                       15年2月-4月%       15年1月-3月%        14年2月-4月%
              失业率                       3.2                3.3                 3.1
 ------------------------------------------------------------------------------------------
              （以下以10亿港元为单位       当月              前月              上年同期
              ）                                                           
 2015年4月    贸易赤字／盈余              -39.2             -46.20             -55.3
                                                                           
                                                                           
 注：   *为已经更新
        ^经修订数据。（完） 
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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   经济指标预测或公布日程 
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     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........

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