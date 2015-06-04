更新版 1-澳洲经济：4月零售销售持平而贸易逆差大增，打击澳元

澳洲很多主要资源的价格都在过去一年左右的时间内大幅下跌，从而侵蚀了很大一部分获利、投资、薪资以及税收。

这一影响在4月贸易收支数据中有明显体现。数据显示，澳洲4月贸易逆差扩大两倍至38.9亿澳元(30亿美元)，远远高于预估的22.5亿澳元。

澳洲统计局指出，贸易逆差扩大在一定程度上还归因于恶劣天气导致主要航运码头被关闭。不过，资源价格下跌依然是当月总出口骤降7.4%的主要原因。

在出口大幅下降的同时，进口却异常强劲，澳洲4月进口增加5%。仅资本品进口就大增10%，这或许可视为对投资前景有利。

不过，疲软的零售销售加上令人咋舌的贸易逆差，基本抹去了意外强劲的国内生产总值(GDP)数据所带来的乐观情绪。周三公布的数据显示，澳洲第一季GDP较前季增长0.9%，增幅高于预期。

今日数据公布后，投资者打压澳元，导致澳元兑美元 下跌0.005美元至0.7720美元，投资者还认为澳洲再度降息的几率上升了。