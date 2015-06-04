台湾债市：五年券殖利率随美债带量走扬，创近一个月新高

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月4日 - 台湾五年券104/9 发行前交易殖利率周四随美债带量走扬，创近一个月新高；而对于首日发行前交易的10年二次增额券104/5R ，大型金融机构仍等待进场时机。
五年券104/9期殖利率盘中高位至1.05%，前高为5月7日的1.065%；10年现券104/5 殖利率亦创三周新高至1.5925%，前高为5月14日的1.6100%。
〞10年增额券在1.6%以上，大型行库和部位多又有充裕资金的机构就有兴趣了，但不会积极追价，就是等它上来才下手。〞一位大型公股银行交易员说。
不过，证券商交易员指出，因近来做空大都亏损，因此空方显得特别谨慎，亦使10年券殖利率未能大幅推升，交投不及五年券热络。
票券公司交易员表示，美债殖利率连续走扬，市场担心美债恐转空，惟台湾央行6月应该不会有大动作，空方不敢太积极。
美国4月贸易逆差收窄，因进口减少。5月企业招聘在4月下滑后反弹；数据支持了美国经济在首季萎缩后有所反弹的观点，并提振了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会考虑在今年晚些时候升息的预期。
五年及10年券今日预估主要交投区间：
* 五年券104/9 ：1.03%-1.07%
* 10年券104/5R ：1.57%-1.61%
最新相关报导链接：
--美国债市：10年期公债收益率触及七个月高位，跟随德债走势
--《综述》美国贸易和就业数据令人鼓舞，但服务业数据不尽人意
--《焦点》欧洲央行认为经济成长乏力，承诺继续实施量化宽松政策 (完) (记者 罗两莎; 审校 高洁如/张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。