台湾债市：五年券殖利率随美债带量走扬，创近一个月新高

路透台北6月4日 - 台湾五年券104/9 发行前交易殖利率周四随美债带量走扬，创近一个月新高；而对于首日发行前交易的10年二次增额券104/5R ，大型金融机构仍等待进场时机。

五年券104/9期殖利率盘中高位至1.05%，前高为5月7日的1.065%；10年现券104/5 殖利率亦创三周新高至1.5925%，前高为5月14日的1.6100%。

〞10年增额券在1.6%以上，大型行库和部位多又有充裕资金的机构就有兴趣了，但不会积极追价，就是等它上来才下手。〞一位大型公股银行交易员说。

不过，证券商交易员指出，因近来做空大都亏损，因此空方显得特别谨慎，亦使10年券殖利率未能大幅推升，交投不及五年券热络。

票券公司交易员表示，美债殖利率连续走扬，市场担心美债恐转空，惟台湾央行6月应该不会有大动作，空方不敢太积极。

美国4月贸易逆差收窄，因进口减少。5月企业招聘在4月下滑后反弹；数据支持了美国经济在首季萎缩后有所反弹的观点，并提振了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会考虑在今年晚些时候升息的预期。

五年及10年券今日预估主要交投区间：

* 五年券104/9 ：1.03%-1.07%

* 10年券104/5R ：1.57%-1.61%

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