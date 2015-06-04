中国证券：国盛证券将创业板股票全部调出融资融券业务标的

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海6月4日 - 中国中型券商--国盛证券周四宣布新的融资融券标的券名单，将近阶段大涨的创业板股票全部调出两融标的券，并且调低创业板股票作为充抵保证金的比例。
该公司官网显示的最新标的券名单共包括856只股票及可上市交易基金（ETF），其中深市有342只股票和六只ETF。创业板股票作为充抵保证金的比例基本在0.1-0.15，而沪市主板股票的充抵比例基本在0.4-0.6，深市主板和中小板的充抵比例主要在0.3-0.6。
据深圳证交所披露的融资融券标的证券共有405只，其中包括57只创业板股票；而创业板股票的可充抵保证金最高折扣率为65%。
随着沪深两市融资规模突破2万亿元人民币之后，国内各大券商近日均加强了融资融券的风险防范，此前已有多家券商调高两融业务证券担保比例，近日又有不少券商开始出招防范融资买入单一证券过于集中的风险，例如兴业证券 暂停中信证券 和中国平安 A股股票的融资买入。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。