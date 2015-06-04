中国证券：国盛证券将创业板股票全部调出融资融券业务标的

路透上海6月4日 - 中国中型券商--国盛证券周四宣布新的融资融券标的券名单，将近阶段大涨的创业板股票全部调出两融标的券，并且调低创业板股票作为充抵保证金的比例。

该公司官网显示的最新标的券名单共包括856只股票及可上市交易基金（ETF），其中深市有342只股票和六只ETF。创业板股票作为充抵保证金的比例基本在0.1-0.15，而沪市主板股票的充抵比例基本在0.4-0.6，深市主板和中小板的充抵比例主要在0.3-0.6。

据深圳证交所披露的融资融券标的证券共有405只，其中包括57只创业板股票；而创业板股票的可充抵保证金最高折扣率为65%。