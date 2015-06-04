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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 11:37 BJT

重发-中国债市：5月债券托管增量创九个月新高，金融债发力--中债登

(重发删除标题赘字)

路透上海6月4日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，5月末债券托管余额为295,552亿元人民币，当月增加3,581亿元，规模创下九个月来高点。其中政策性金融债明显发力，当月增加1,941.66亿元，为逾一年新高。

除金融债以外，在地方债发行启动助推下，政府债券5月增量亦突破千亿，达1,237亿元。

按投资者统计，商业银行和基金类机构当月托管量分别净增2,106亿元和1,048亿元，为当月增持主力；在股市仍火热的背景下，保险以及券商等机构的托管量仅小幅上升。

此外，5月境外机构的债券托管量小幅增长110亿元。

以下为2015年5月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2015年5月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 185,493.37 2,106.03 4,485.42

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基金类 34,927.88 1,047.77 2,285.37

(含银行理财)

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保险机构 22,769.11 138.80 -47.10

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证券公司 2,361.70 42.27 194.87

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境外机构 5,820.07 109.60 458.29

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等。(完) (发稿 边竞; 审校 李宏薇)

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