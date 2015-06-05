香港房地产：4月份中小型住宅楼价回勇，带动楼价按月升1.9%再创新高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月5日 - 香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，今年4月全港私人住宅楼价在中小型住宅楼价回勇下，按月回升1.9%续创新高，楼价升势此前暂歇一个月后恢复涨势。
香港楼价自去年4月起逐月走升，至今年3月短暂静止升势一个月后，4月重拾上升动力。今年首四个月，楼价累计涨近6.8%，去年同期为持平。
此外，豪宅楼价领涨情况没有持续。数据显示，按面积划分的五类型住宅中，面积最小的A、B类住宅（实用面积40平方米以下及40-69.9平方米）4月份楼价按月分别涨2.2%和2%，C类住宅（实用面积70-99.9平方米）则升1.07%。
D、E类大面积豪宅（实用面积分别为100-159.9平方米及160平方米以上）平均楼价分别升0.8%及1.2%。
至于住宅租金方面，数据指，4月份租金续创历史新高，按月升1%，且已连升14个月；今年以来累计租金升幅近3%，当中A至E类住宅租金分别涨3.5%、3%、2%、2.8%及1.5%。
香港金管局2月底推出第七次逆周期措施，并收紧700万港元以下的中小型楼宇的按揭成数后，惟＂细价楼＂（即银码较低的住宅）楼价升势未止。
差饷物业估价署的数据还显示，A至D类私人住宅4月的回报率持平于2.9%、2.6%、2.6%、2.3%，而E类住宅回报率则微升0.1个百分点，为2.2%。（完）
欲浏览政府发布的公告，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”