香港房地产：4月份中小型住宅楼价回勇，带动楼价按月升1.9%再创新高

路透香港6月5日 - 香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，今年4月全港私人住宅楼价在中小型住宅楼价回勇下，按月回升1.9%续创新高，楼价升势此前暂歇一个月后恢复涨势。

香港楼价自去年4月起逐月走升，至今年3月短暂静止升势一个月后，4月重拾上升动力。今年首四个月，楼价累计涨近6.8%，去年同期为持平。

此外，豪宅楼价领涨情况没有持续。数据显示，按面积划分的五类型住宅中，面积最小的A、B类住宅（实用面积40平方米以下及40-69.9平方米）4月份楼价按月分别涨2.2%和2%，C类住宅（实用面积70-99.9平方米）则升1.07%。

D、E类大面积豪宅（实用面积分别为100-159.9平方米及160平方米以上）平均楼价分别升0.8%及1.2%。

至于住宅租金方面，数据指，4月份租金续创历史新高，按月升1%，且已连升14个月；今年以来累计租金升幅近3%，当中A至E类住宅租金分别涨3.5%、3%、2%、2.8%及1.5%。

香港金管局2月底推出第七次逆周期措施，并收紧700万港元以下的中小型楼宇的按揭成数后，惟＂细价楼＂（即银码较低的住宅）楼价升势未止。

差饷物业估价署的数据还显示，A至D类私人住宅4月的回报率持平于2.9%、2.6%、2.6%、2.3%，而E类住宅回报率则微升0.1个百分点，为2.2%。（完）

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