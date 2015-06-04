中国环保：2014年主要污染物减排任务完成，九成城市空气质量超标--环保部

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透北京6月4日 - 中国环境保护部周四指出，2014年主要污染物总量减排年度任务顺利完成，不过九成受监测城市的空气质量超标。
环保部网站刊登的《2014中国环境状况公报》显示，全国开展空气质量新标准监测的161个城市中，有16个城市空气质量年均值达标，145个城市空气质量超标。
有470个城市（区、县）开展了降水监测，酸雨城市比例为29.8%，酸雨频率平均为17.4%。
春季、夏季和秋季，全海域劣于第四类海水水质标准的海域面积主要分布在辽东湾、渤海湾、莱州湾、长江口、杭州湾、浙江沿岸、珠江口等近岸海域，主要污染指标为无机氮和活性磷酸盐。
公报并显示，截至2014年底，全国共建立各种类型、不同级别的自然保护区2,729个，总面积约14,699万公顷，其中陆域面积占全国陆地面积的14.84%。
中国环境保护部部长陈吉宁在今年全国两会（全国人大和政协会议）期间曾表示，中国经济下行压力在加大，生态环境保护的任务也非常艰巨。而环保本身也是当前和今后拉动经济增长的一个重要推动力，未来几年环保投资需求非常大，大概在8-10万亿元人民币水平。 （完）
参看环保部公报全文，请点选环保部网站：here (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。