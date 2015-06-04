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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 11:31 BJT

中国热股：交行早盘一度涨停，媒体报导称其混改方案有望近期获批

路透上海6月4日 - 中国五大国有商业银行之一的交通银行A股 周四早盘一度涨停，因近日有海外媒体报导称，交行最终的混合所有制改革方案一个月前已上报，有望近期获批。

早盘交通银行一度封住涨停位，报8.12元，涨0.73元或10.03%，随后跟随大盘回落，目前升约8%；交行H股 涨5.9%报8.08港元。

受银行混改即将启动的消息影响，A股市场其他银行股亦有大幅上涨，上证银行股指数 早盘涨4.4%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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