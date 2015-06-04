澳新汇市：澳元下跌，受经济数据拖累

澳元兑美元 下跌0.005美元，至0.7727，回吐周三部分涨幅，但本周仍累计上涨约1%。周三曾涨至0.7800美元上方。

支撑位在0.7700附近，下一支撑位为主要回撤位0.7675美元。

欧元兑澳元 一度涨至1.4597，创2月以来最高，本周累计上涨0.025澳元。最新报1.4572，并有望测试1.4727澳元。

澳元疲软主要是因为澳洲最新公布的数据拖累。数据显示，澳洲4月零售销售持平于上月；而且贸易逆差扩大至39亿澳元的纪录高位。

银行间利率期货走势显示，澳洲9月前降息的概率为36%，明年初之前降息的概率升至60%。

受澳元疲弱态势影响，新西兰元兑美元 跌至0.7143。在可能降息的传闻作用下，新西兰元过去一周一直承压，曾一度跌至近五年低位0.7072。

金融市场目前预期，下周新西兰央行货币声明将宣布降息的概率为50%左右。

“我们继续预期新西兰央行会在下周按兵不动，这一结果料将引发新西兰元上涨，至于涨幅大小，则完全取决于央行的前景展望，”BNZ策略师Raiko Shareef在一份报告中称。(完)

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