澳新汇市：澳元下跌，受经济数据拖累

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
澳元兑美元 下跌0.005美元，至0.7727，回吐周三部分涨幅，但本周仍累计上涨约1%。周三曾涨至0.7800美元上方。
支撑位在0.7700附近，下一支撑位为主要回撤位0.7675美元。
欧元兑澳元 一度涨至1.4597，创2月以来最高，本周累计上涨0.025澳元。最新报1.4572，并有望测试1.4727澳元。
澳元疲软主要是因为澳洲最新公布的数据拖累。数据显示，澳洲4月零售销售持平于上月；而且贸易逆差扩大至39亿澳元的纪录高位。
银行间利率期货走势显示，澳洲9月前降息的概率为36%，明年初之前降息的概率升至60%。
受澳元疲弱态势影响，新西兰元兑美元 跌至0.7143。在可能降息的传闻作用下，新西兰元过去一周一直承压，曾一度跌至近五年低位0.7072。
金融市场目前预期，下周新西兰央行货币声明将宣布降息的概率为50%左右。
“我们继续预期新西兰央行会在下周按兵不动，这一结果料将引发新西兰元上涨，至于涨幅大小，则完全取决于央行的前景展望，”BNZ策略师Raiko Shareef在一份报告中称。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红；审校 张明钧/张涛)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
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美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。