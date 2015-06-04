《国际主要央行公开市场操作一览》--6月4日

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海6月4日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)5月20日公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟，尽管大多数官员觉得美国经济势将从今年低迷开局中反弹。
欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。
日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。
台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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6/3 隔夜逆回购 -953.89 0.05%
6/2 隔夜逆回购 -1,050.31 0.05%
6/1 隔夜逆回购 -1,152.06 0.05%
5/29 三天逆回购 -1,602.01 0.05%
5/28 隔夜逆回购 -1,353.00 0.05%
《本周主要新闻》
--美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的最新经济褐皮书指出，4月初至5月底，美国经济活动扩张，且预计经济将在石油和天然气投资持续减少的大背景下继续以“温和”至“适度”的步伐增长。褐皮书称，多数地区联储报告尽管制造业活动持稳或增长，但油气行业增长放缓拖累了经济增长。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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6/2 七天期反向交易 925.189 0.05%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行周三表示，欧洲经济成长动能有所减弱，债券市场波动将会持续。央行承诺继续实施资产购买计划，直至振兴经济的任务完成。该央行在周三会议上决定维持指标利率在纪录低点不变，会后央行总裁德拉吉在讲话中还敦促同希腊达成协议，以便让该国留在欧元区。若得不到援助，希腊将面临债务违约。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 209,050
上周三 213,570
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当期变化 -4,520
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行总裁黑田东彦周四呼吁决策者们要留心日本、美国和欧元区之间货币政策分歧产生的全球溢出效应，尤其是对新兴经济体的影响。他指出，去年油价大跌考验了各国央行，提高衡量通胀预期的精准度也变得益发重要了。通胀预期是非常规货币政策产生效果的关键途径。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。
《本周主要新闻》
--二位熟知此事的消息人士表示，台湾央行将于6月25日召开第二季理监事会议，会后宣布利率决定。目前金融机构大都认为台湾央行6月底的理监事会议将维持利率不变。
--台湾央行周三公布，共发行1,467.3亿台币存单，与当日存单到期金额1,454.3亿台币相较，存单发行金额增13亿。
--台湾央行周二公布，共发行5,586亿台币存单，与当日存单到期金额5,608亿台币相较，存单发行金额减22亿。
--台湾央行周一公布，共发行460亿台币存单，与当日存单到期金额456亿台币相较，存单发行金额增4亿。 (完)
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不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。