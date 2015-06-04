《国际主要央行公开市场操作一览》--6月4日

路透上海6月4日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)5月20日公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟，尽管大多数官员觉得美国经济势将从今年低迷开局中反弹。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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6/3 隔夜逆回购 -953.89 0.05%

6/2 隔夜逆回购 -1,050.31 0.05%

6/1 隔夜逆回购 -1,152.06 0.05%

5/29 三天逆回购 -1,602.01 0.05%

5/28 隔夜逆回购 -1,353.00 0.05%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的最新经济褐皮书指出，4月初至5月底，美国经济活动扩张，且预计经济将在石油和天然气投资持续减少的大背景下继续以“温和”至“适度”的步伐增长。褐皮书称，多数地区联储报告尽管制造业活动持稳或增长，但油气行业增长放缓拖累了经济增长。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/2 七天期反向交易 925.189 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行周三表示，欧洲经济成长动能有所减弱，债券市场波动将会持续。央行承诺继续实施资产购买计划，直至振兴经济的任务完成。该央行在周三会议上决定维持指标利率在纪录低点不变，会后央行总裁德拉吉在讲话中还敦促同希腊达成协议，以便让该国留在欧元区。若得不到援助，希腊将面临债务违约。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 209,050

上周三 213,570

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当期变化 -4,520

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦周四呼吁决策者们要留心日本、美国和欧元区之间货币政策分歧产生的全球溢出效应，尤其是对新兴经济体的影响。他指出，去年油价大跌考验了各国央行，提高衡量通胀预期的精准度也变得益发重要了。通胀预期是非常规货币政策产生效果的关键途径。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--二位熟知此事的消息人士表示，台湾央行将于6月25日召开第二季理监事会议，会后宣布利率决定。目前金融机构大都认为台湾央行6月底的理监事会议将维持利率不变。

--台湾央行周三公布，共发行1,467.3亿台币存单，与当日存单到期金额1,454.3亿台币相较，存单发行金额增13亿。

--台湾央行周二公布，共发行5,586亿台币存单，与当日存单到期金额5,608亿台币相较，存单发行金额减22亿。

--台湾央行周一公布，共发行460亿台币存单，与当日存单到期金额456亿台币相较，存单发行金额增4亿。 (完)