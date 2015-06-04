重发-《路透晚报》--6月4日日间新闻摘要（中港台）

(重发以删除多余句子) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--《综述》中国股市沪综指五千点前巨幅震荡，券商清理两融业务促获利盘出逃

约短短一周内，中国A股大盘已经历数次惊心动魄的宽幅震荡。无论是中央汇金高位减持银行股，还是央行公开市场业务出新招，都成为引发市场获利回吐的导火索。而近期不少券商开始清理两融业务，更是促使获利盘加大了出逃力度。但无论从国家战略高度出发，还是从资金面等要素来看，目前大盘尚未到转向的时候。

--《财经洞察》央行“七种武器”亮相，透明度提升利中国货币政策稳渡转型期

抵押补充贷款(PSL)周二正式在中国央行的货币政策工具栏目中亮相，令央行可操作工具从传统的四种增加至七种。恰如古龙笔下令人叹为观止的七种武器，这七种不同工具所承担的作用各不相同，预示着中国货币政策转型期的框架已基本搭建完成。

--中国金融：上海自贸区没有成为热钱流动、套利的管道--央行官员

中国人民银行上海总部副主任张新周四称，上海自贸区没有成为热钱流动、套利的管道，且目前已经做好了人民币资本项目可兑换的技术准备。

--中国央行：境外人民币清算行及参加行可参与回购交易，且资金可调出境外使用

中国央行周三公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，其中正回购的融资余额不高于所持债券余额的100%，且回购资金可调出境外使用。

--中国金融：3月境外机构和个人减持境内人民币资产，但增持股票--央行

中国央行日前公布数据显示，今年3月末境外机构和个人持有境内人 民币资产出现连续第三个月减少，主要表现为存款资产的减少，但得益于中国A股牛市，境 外人士（包括机构和个人）3月份大幅增持股票资产超500亿元，月末余额环比增幅超9%。

--路透专访：中国信贷ABS标准化提升流动性，打破刚兑促ABS多样性--一创摩根

中国ABS注册制实质开闸。一创摩根投行部执行总经理、创新产品联席主管王学斌接受路透专访表示，注册之后ABS信息披露指引出台、项目陆续发行，保证产品的透明度、适度标准化，可以促进ABS的流动性提升，需求提升会进一步促进ABS产品设计多样性。

【固定收益】

--中国公开市场：连七周保持静默，央行重心料由“放水”转向“修渠”

中国央行公开市场本周连续第七周暂停操作。业内人士表示，央行近期加大PSL等结构性工具的使用，意在加强长期资金定向供给、引导融资成本下行；而短端的公开市场常规操作重启时机仍未到，正、逆回购均未到合适的时间窗口。

--中国债市：广西有色中票即将到期,偿债能力恶化关注偿付风险--中债资信

中债资信评估有限公司最新报告称，广西有色金属集团有限责任公司13亿元人民币中期票据12桂有色MTN1将于13日到期，但其货币资金大部分被应付票据锁定，以其自身目前财务状况将难以偿付即将到期债券。

--中国货币市场：回购利率小涨不改宽松，半年末近料资金价格易涨难跌

中国银行间市场周四主要回购利率小涨，但场内资金拆借宽裕局面不改。交易员表示，新一轮IPO近尾声，场内流动性供给较前几日愈发充足，资金面整体继续无虞；而且流动性乐观预期下，早间成交多集中于隔夜等短期品种。

--中国债市动态：现券窄幅波动IRS平坦化上行，境外机构可做回购利好待察

中国银行间债市周四早盘现券变动微弱，境外机构获准进行回购，并未见其债券投资马上加力，加上该类机构不论在债券存量还是交易占比上均十分有限，该消息直接影响暂不明显，需要继续观察。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小幅下跌，区间交易兴趣浓料短期窄幅波动

人民币兑美元即期周四早盘窄幅整理，中间价小升至近两周高点，交易员表示，市场缺乏指引，成交清淡，昨日走势凸显投机盘浓厚区间交易思维，短期料仍延续区间窄幅整理。

--离岸人民币：境外参加行可参与债市回购，成本将降有助套利--台资银行

中国央行宣布境外参加行可参与境内债市回购，台资银行周四表示，这可降低成本，增加购债意愿，并可视境内外利差予以套利，长期而言，将让境内、外货币市场利率更趋于一致。

【证券/行业】

--《市场热谈》中国大盘股连续上市短期难成压垮牛市的最后一根稻草

分析人士表示，目前牛市的逻辑还是建立在改革预期与资金面的基础上，募资超百亿元人民币在内的大盘股上市，可能将使指数的震荡幅度扩大，但不会令走势发生根本性的转变。

--中国股市：沪综指收升创逾七年新高，券商调整两融标的致大盘高位巨震

中国股市沪综指周四收升创逾七年新高，盘中一度跌逾5%，创业板领跌，尾盘则在银行股带动下大幅拉升转跌为涨。

--中国新股：中国核电IPO冻结申购资金达1.69万亿元，创逾七年新高

中国近四年最大规模新股--中国核电周三稍晚公告称，网上网下共冻结申购资金1.685万亿元人民币，创A股IPO(首次公开发行)单只新股申购冻结资金量逾七年新高。

--中国新股：国泰君安IPO获证监会审核通过，有望创近五年最大融资纪录

中国证监会网站周三披露信息显示，国泰君安证券股份有限公司的A股首次公开发行（IPO）申请当天已获证监会发审会审核通过。该公司有望创下近五年来最大A股IPO融资纪录。

--中港个股：交通银行称仍在研究深化改革等问题，目前未有进展需披露--公告

按资产计中国第五大银行--中国交通银行周四在港交所公告称，该行仍在积极研究深化改革、完善公司治理机制的有关问题。目前,该行未有需要披露的重大进展事项。

--中国煤炭：发电企业购买违法违规煤矿煤炭将相应扣减发电量--发改委

为制止煤矿违法违规建设生产，中国国家发改委日前下发通知称，对于购买违法违规煤矿煤炭的发电企业将相应扣减当年发电量计划，并鼓励推进煤电双方签订中长期合同。

--中国金属：原铝锭进口未来数月或攀升，因全球铝价跌至诱人低位

行业和交易人士周四表示，中国原铝锭进口量未来几个月可能会攀升，此前全球市场上铝价下跌，刺激终端用户买入。

--香港个股：中石化冠德称将继续获母公司注资，LNG码头属潜在可能之一

中国石化旗下仓储运输业务分支--中石化冠德周四称，预计未来会继续获得母公司注入资产，其中液化天然气（LNG）码头属潜在可能性之一。

--中港个股：比亚迪拟增发A股募资至多150亿元，用于新能源汽车研发等

中国汽车和电池大厂--比亚迪股份周四公告称，拟定向增发A股，募集至多150亿元人民币资金，用于新能源汽车研发等项目。 (完)