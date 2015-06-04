重发-《路透晚报》--6月4日日间新闻摘要（中港台）

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
(重发以删除多余句子) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经/金融】
--《综述》中国股市沪综指五千点前巨幅震荡，券商清理两融业务促获利盘出逃
约短短一周内，中国A股大盘已经历数次惊心动魄的宽幅震荡。无论是中央汇金高位减持银行股，还是央行公开市场业务出新招，都成为引发市场获利回吐的导火索。而近期不少券商开始清理两融业务，更是促使获利盘加大了出逃力度。但无论从国家战略高度出发，还是从资金面等要素来看，目前大盘尚未到转向的时候。
--《财经洞察》央行“七种武器”亮相，透明度提升利中国货币政策稳渡转型期
抵押补充贷款(PSL)周二正式在中国央行的货币政策工具栏目中亮相，令央行可操作工具从传统的四种增加至七种。恰如古龙笔下令人叹为观止的七种武器，这七种不同工具所承担的作用各不相同，预示着中国货币政策转型期的框架已基本搭建完成。
--中国金融：上海自贸区没有成为热钱流动、套利的管道--央行官员
中国人民银行上海总部副主任张新周四称，上海自贸区没有成为热钱流动、套利的管道，且目前已经做好了人民币资本项目可兑换的技术准备。
--中国央行：境外人民币清算行及参加行可参与回购交易，且资金可调出境外使用
中国央行周三公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，其中正回购的融资余额不高于所持债券余额的100%，且回购资金可调出境外使用。
--中国金融：3月境外机构和个人减持境内人民币资产，但增持股票--央行
中国央行日前公布数据显示，今年3月末境外机构和个人持有境内人 民币资产出现连续第三个月减少，主要表现为存款资产的减少，但得益于中国A股牛市，境 外人士（包括机构和个人）3月份大幅增持股票资产超500亿元，月末余额环比增幅超9%。
--路透专访：中国信贷ABS标准化提升流动性，打破刚兑促ABS多样性--一创摩根
中国ABS注册制实质开闸。一创摩根投行部执行总经理、创新产品联席主管王学斌接受路透专访表示，注册之后ABS信息披露指引出台、项目陆续发行，保证产品的透明度、适度标准化，可以促进ABS的流动性提升，需求提升会进一步促进ABS产品设计多样性。
【固定收益】
--中国公开市场：连七周保持静默，央行重心料由“放水”转向“修渠”
中国央行公开市场本周连续第七周暂停操作。业内人士表示，央行近期加大PSL等结构性工具的使用，意在加强长期资金定向供给、引导融资成本下行；而短端的公开市场常规操作重启时机仍未到，正、逆回购均未到合适的时间窗口。
--中国债市：广西有色中票即将到期,偿债能力恶化关注偿付风险--中债资信
中债资信评估有限公司最新报告称，广西有色金属集团有限责任公司13亿元人民币中期票据12桂有色MTN1将于13日到期，但其货币资金大部分被应付票据锁定，以其自身目前财务状况将难以偿付即将到期债券。
--中国货币市场：回购利率小涨不改宽松，半年末近料资金价格易涨难跌
中国银行间市场周四主要回购利率小涨，但场内资金拆借宽裕局面不改。交易员表示，新一轮IPO近尾声，场内流动性供给较前几日愈发充足，资金面整体继续无虞；而且流动性乐观预期下，早间成交多集中于隔夜等短期品种。
--中国债市动态：现券窄幅波动IRS平坦化上行，境外机构可做回购利好待察
中国银行间债市周四早盘现券变动微弱，境外机构获准进行回购，并未见其债券投资马上加力，加上该类机构不论在债券存量还是交易占比上均十分有限，该消息直接影响暂不明显，需要继续观察。
【外汇】
--中国汇市：人民币早盘小幅下跌，区间交易兴趣浓料短期窄幅波动
人民币兑美元即期周四早盘窄幅整理，中间价小升至近两周高点，交易员表示，市场缺乏指引，成交清淡，昨日走势凸显投机盘浓厚区间交易思维，短期料仍延续区间窄幅整理。
--离岸人民币：境外参加行可参与债市回购，成本将降有助套利--台资银行
中国央行宣布境外参加行可参与境内债市回购，台资银行周四表示，这可降低成本，增加购债意愿，并可视境内外利差予以套利，长期而言，将让境内、外货币市场利率更趋于一致。
【证券/行业】
--《市场热谈》中国大盘股连续上市短期难成压垮牛市的最后一根稻草
分析人士表示，目前牛市的逻辑还是建立在改革预期与资金面的基础上，募资超百亿元人民币在内的大盘股上市，可能将使指数的震荡幅度扩大，但不会令走势发生根本性的转变。
--中国股市：沪综指收升创逾七年新高，券商调整两融标的致大盘高位巨震
中国股市沪综指周四收升创逾七年新高，盘中一度跌逾5%，创业板领跌，尾盘则在银行股带动下大幅拉升转跌为涨。
--中国新股：中国核电IPO冻结申购资金达1.69万亿元，创逾七年新高
中国近四年最大规模新股--中国核电周三稍晚公告称，网上网下共冻结申购资金1.685万亿元人民币，创A股IPO(首次公开发行)单只新股申购冻结资金量逾七年新高。
--中国新股：国泰君安IPO获证监会审核通过，有望创近五年最大融资纪录
中国证监会网站周三披露信息显示，国泰君安证券股份有限公司的A股首次公开发行（IPO）申请当天已获证监会发审会审核通过。该公司有望创下近五年来最大A股IPO融资纪录。
--中港个股：交通银行称仍在研究深化改革等问题，目前未有进展需披露--公告
按资产计中国第五大银行--中国交通银行周四在港交所公告称，该行仍在积极研究深化改革、完善公司治理机制的有关问题。目前,该行未有需要披露的重大进展事项。
--中国煤炭：发电企业购买违法违规煤矿煤炭将相应扣减发电量--发改委
为制止煤矿违法违规建设生产，中国国家发改委日前下发通知称，对于购买违法违规煤矿煤炭的发电企业将相应扣减当年发电量计划，并鼓励推进煤电双方签订中长期合同。
--中国金属：原铝锭进口未来数月或攀升，因全球铝价跌至诱人低位
行业和交易人士周四表示，中国原铝锭进口量未来几个月可能会攀升，此前全球市场上铝价下跌，刺激终端用户买入。
--香港个股：中石化冠德称将继续获母公司注资，LNG码头属潜在可能之一
中国石化旗下仓储运输业务分支--中石化冠德周四称，预计未来会继续获得母公司注入资产，其中液化天然气（LNG）码头属潜在可能性之一。
--中港个股：比亚迪拟增发A股募资至多150亿元，用于新能源汽车研发等
中国汽车和电池大厂--比亚迪股份周四公告称，拟定向增发A股，募集至多150亿元人民币资金，用于新能源汽车研发等项目。 (完)
(整理 黄凯; 审校 杨淑祯)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。