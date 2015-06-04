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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 12:02 BJT

印尼央行：“始终”在外汇和债券市场中，平抑市场大幅波动

路透雅加达6月4日 - 印尼央行发言人Peter Jacobs周四表示，将“始终”站在外汇和债券市场中，抑制大幅波动。

“印尼央行将监控并始终处于市场中，抑制汇率和债券价格的大幅波动，”该发言人称。

他表示，印尼卢比 走软主要受欧元走强影响。目前1美元兑13,240卢比。

印尼卢比兑美元3月份触及17年低位13,245。

债券收益率 自上周五以来一直处于涨势，周四早盘报8.198%。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)

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