中国货币市场：回购利率小涨不改宽松，半年末近料资金价格易涨难跌

路透上海6月4日 - 中国银行间市场周四主要回购利率小涨，但场内资金拆借宽裕局面不改。交易员表示，新一轮IPO近尾声，场内流动性供给较前几日愈发充足，资金面整体继续无虞；而且流动性乐观预期下，早间成交多集中于隔夜等短期品种。

他们并认为，明日开始新股资金逐步回流，短期市场预期仍稳，惟半年末临近料资金价格易涨难跌，同时不排除6月更多批次新股发行，但资金大幅波动概率不大。

“(资金)还可以，松啊，反正就是天天滚隔夜呗。”上海一银行交易员称，新股申购期资金面也没明显感觉，新股结束，现在更是无感了。

长期资金价格方面，三个月及六个月Shibor 继续微幅反弹，一年期Shibor跌幅仍不足1个基点。

上海另一银行交易员表示，本轮新股虽然结束，但是6月或将有更多批次新股申购，只是对资金面的冲击正在逐步淡化；不过半年末临近，心态略微谨慎并不为过。

“总体松，但由于半年末原因，资金利率不会继续下，还有可能往上，”他称。

中国央行公开市场连续第七周维持零操作。据此计算，公开市场已经连续六周既无资金投放亦无回笼。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.0279 1.0229 +0.50

七天 2.1570 2.1002 +5.68

14天 2.6642 2.6301 +3.41

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.6050 1.3500 +225.50

七天 1.5000 2.5000 -100.00

14天 1.9000 2.5000 -60.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.1500 1.2100 -6.00

七天 2.2300 2.2200 +1.00

14天 2.6400 2.9000 -26.00

Shibor

其中:隔夜 1.0470 1.0390 +0.80

七天 2.1220 2.0570 +6.50

三个月 2.8825 2.8710 +1.15