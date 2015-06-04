中国汇市：人民币早盘小幅下跌，区间交易兴趣浓料短期窄幅波动

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透上海6月3日 - 人民币兑美元即期 周四早盘窄幅整理，中间价小升至近两周高点，交易员表示，市场缺乏指引，成交清淡，昨日走势凸显投机盘浓厚区间交易思维，短期料仍延续区间窄幅整理。
他们并表示，日内早盘离岸CNH走低，境内人民币跟随下探。若人民币跌至6.2030-6.2050元附近，结汇投机盘可能出手，限制人民币继续下跌。
“人民币已横盘很久了，没指引动不了，继续酝酿吧，现在大家也都在看G7市场，强势欧元会不会让市场动一下，一外资行交易员表示。
北京时间11:37，人民币兑美元即期报6.2009元，上日收报6.1976元。今日人民币兑美元中间价 为6.1164元，上日中间价为6.1176元。
全球汇市方面，澳元兑美元周四下跌，欧元触及四个月高点，因之前公布的澳洲经济数据令人失望，令有关澳洲将在未来数月进一步放松政策的讨论重燃。澳元下跌也拖累新西兰元走低。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2370/6.242，上日尾盘为6.242。
北京时间11:37，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2025/6.2045元，上一交易日尾盘报6.198元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。