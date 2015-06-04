《全球汇市》欧元兑日圆创五个月高位，但兑美元涨势暂歇

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1264 1.1274 -0.09 -6.89 1.2097
美元/日圆 124.45 124.24 +0.17 +3.99 119.68
欧元/日圆 140.18 140.02 +0.11 -3.18 144.78
美元/瑞郎 0.9340 0.9335 +0.05 -6.05 0.9941
英镑/美元 1.5325 1.5336 -0.07 -1.59 1.5573
美元/加元 1.2451 1.2453 -0.02 +7.17 1.1618
澳元/美元 0.7731 0.7784 -0.68 -5.35 0.8168
新西兰元/美元 0.7134 0.7145 -0.15 -8.50 0.7797
澳元/日圆 96.160 96.720 -0.58 -1.63 97.750
新西兰元/日圆 88.780 88.810 -0.03 -4.85 93.310
英镑/日圆 190.72 190.57 +0.08 +2.33 186.38
澳元/新西兰元 1.0822 1.0879 -0.52 +3.37 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 戴素萍/郑茵/于春红/刘秀红/杜明霞/李爽/高琦/陈宗琦)
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。