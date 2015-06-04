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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 12:22 BJT

《全球汇市》欧元兑日圆创五个月高位，但兑美元涨势暂歇

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1264 1.1274 -0.09 -6.89 1.2097

美元/日圆 124.45 124.24 +0.17 +3.99 119.68

欧元/日圆 140.18 140.02 +0.11 -3.18 144.78

美元/瑞郎 0.9340 0.9335 +0.05 -6.05 0.9941

英镑/美元 1.5325 1.5336 -0.07 -1.59 1.5573

美元/加元 1.2451 1.2453 -0.02 +7.17 1.1618

澳元/美元 0.7731 0.7784 -0.68 -5.35 0.8168

新西兰元/美元 0.7134 0.7145 -0.15 -8.50 0.7797

澳元/日圆 96.160 96.720 -0.58 -1.63 97.750

新西兰元/日圆 88.780 88.810 -0.03 -4.85 93.310

英镑/日圆 190.72 190.57 +0.08 +2.33 186.38

澳元/新西兰元 1.0822 1.0879 -0.52 +3.37 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 戴素萍/郑茵/于春红/刘秀红/杜明霞/李爽/高琦/陈宗琦)

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