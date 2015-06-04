中国债市：广西有色中票即将到期,偿债能力恶化关注偿付风险--中债资信

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海6月4日 - 中债资信评估有限公司最新报告称，广西有色金属集团有限责任公司13亿元人民币中期票据12桂有色MTN1 将于13日到期，但其货币资金大部分被应付票据锁定，以其自身目前财务状况将难以偿付即将到期债券。
报告称，目前在省级政府协调下，广西有色正筹措偿债资金，但因经营管理不善、短期扭亏无望、偿债能力已明显恶化，需要关注即将到期的债券兑付情况。
报告表示，当前广西有色业务整体处于收缩态势，利润总额也由2013年的-0.66亿元降至-16.25亿元。2015年一季度资产负债率和全部债务资本化比率分别升至93.58%和91.50%，偿债指标大幅恶化。
外部支持层面，作为省属国企，该公司在资金融通等方面获得的外部支持较多，但在当前状况下，可获外部支持的及时性和力度存在不确定性。基于上述分析，中债资信已将其信用等级由“BBB+/稳定”调为“BBB-/负面”。
广西有色将到期的中票票面利率4.84%，据此计算，最后一年应付票据利息为6,292万元。另外，该公司还有三只私募债存续，分别为 14桂有色PPN003、 13桂有色PPN001和 13桂有色PPN002。
今年以来，债券违约主体从民营向国企蔓延。其中天威集团所发中票(11天威MTN2)在4月21日未能如期付息，成为银行间市场首个国企违约案例。
广西有色金属集团有限责任公司组建于2008年，属广西国资委独资企业，成立目的为整合自治区内非铝有色金属资源，业务涵盖锡、铅、锌、锑、铟等有色金属的采选、冶炼，以及再生铜、铁锰、工程施工及贸易等。(完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。