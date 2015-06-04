中国债市：广西有色中票即将到期,偿债能力恶化关注偿付风险--中债资信

路透上海6月4日 - 中债资信评估有限公司最新报告称，广西有色金属集团有限责任公司13亿元人民币中期票据12桂有色MTN1 将于13日到期，但其货币资金大部分被应付票据锁定，以其自身目前财务状况将难以偿付即将到期债券。

报告称，目前在省级政府协调下，广西有色正筹措偿债资金，但因经营管理不善、短期扭亏无望、偿债能力已明显恶化，需要关注即将到期的债券兑付情况。

报告表示，当前广西有色业务整体处于收缩态势，利润总额也由2013年的-0.66亿元降至-16.25亿元。2015年一季度资产负债率和全部债务资本化比率分别升至93.58%和91.50%，偿债指标大幅恶化。

外部支持层面，作为省属国企，该公司在资金融通等方面获得的外部支持较多，但在当前状况下，可获外部支持的及时性和力度存在不确定性。基于上述分析，中债资信已将其信用等级由“BBB+/稳定”调为“BBB-/负面”。

广西有色将到期的中票票面利率4.84%，据此计算，最后一年应付票据利息为6,292万元。另外，该公司还有三只私募债存续，分别为 14桂有色PPN003、 13桂有色PPN001和 13桂有色PPN002。

今年以来，债券违约主体从民营向国企蔓延。其中天威集团所发中票(11天威MTN2)在4月21日未能如期付息，成为银行间市场首个国企违约案例。